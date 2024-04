鳥取県出身のアーティストのjo0jiが3月15日、東京・渋谷のSpotify O-EASTで開催されたライブイベント「Spotify Early Noise Night #16」に出演した。

「Spotify Early Noise Night #16」に出演したjo0ji 撮影:石原汰一、shima

その年の飛躍が期待される国内新進アーティスト「RADAR: Early Noise 2024」に選出されたjo0ji。友人のために制作した「不屈に花」をYouTubeに公開して活動を始めると、2023年9月には自身初のEP『475』をリリースした。作詞作曲を自ら行い、音楽以外でもイラストやオリジナルギターの制作など幅広いクリエイティブセンスを持つ。父親は漁師で、自身もアーティスト活動の傍ら、地元の漁港で働いていることでも知られる。

First Love is Never Returnedに続く2組目で登場したjo0jiは、成田凌がMVに出演したことでも話題の「escaper」を情感たっぷりに歌唱。「明見」「cuz」「言焉」「≒」「不屈に花」などEP『475』収録曲を中心に計7曲を披露し、1曲歌い終えるごとに「ありがとう」と伝えると、観客もそれに呼応するように歓声と拍手が会場を包む。

ステージ上では、jo0jiが「いっぱい人がいる!」と詰めかけた観客の多さに驚く場面も。この日に参加したWONKの江崎文武や井上幹らサポートメンバーを紹介しながら、そのうちの3人は『475』の制作にも参加したことを明かし、「懐かしいメンツです」と笑顔を見せていた。

「Early Noise Night」終了後、jo0jiはX(Twitter)を更新し、「最高でした。あざした!!!」と投稿。ファンからは、「最高のLIVEでした」「めちゃめちゃカッコ良かったです」「絶対また見に行きます」「もっと聴きたかった」といった絶賛と興奮の声が寄せられた。

「Spotify Early Noise Night #16」jo0jiセットリスト

M1.escaper

M2.明見

M3.一ぶる

M4.cuz

M5.言焉

M6.≒

M7.不屈に花