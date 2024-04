KREVAが昨日3月31日をもって所属事務所のエレメンツから独立したことがわかった。

本日4月1日、KREVAは「独立の道を歩む決断を致しました」とSNSで報告。「これまでの経験と学び、そして新たな向上心を胸に より高みを目指して進んでいきたいと思います。今後ともより一層のご支援ご声援をよろしくお願いいたします」とつづっている。

なおエレメンツにはKICK THE CAN CREWが所属している。KREVAはエレメンツを離れたものの、今後もKICK THE CAN CREWとして変わらずに活動していくという。