景井ひな「めっちゃバズっているなって思う動画は…」TikTokのトレンドを紹介

景井ひながパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 景井LOCKS!」。3月27日(水)の放送では、リスナーのメッセージをきっかけにTikTokのトレンドを紹介しました。ひな所長〜初めまして! 最近、私のTikTokに猫ミームが流れてきて、いつも可愛いなって見ています! このほかにも、今おすすめなTikTokの音源ありますか? あったら教えてほしいです!(18歳)景井:初めての書き込みありがとう! 『猫ミーム』、流行っていたよね。海外でも流行っていたし、日本だけじゃなくてすっごく流行ったんだよね!海外を含めて、めっちゃバズっているなって思う動画は、ポケモンのダンス動画かな? 公式が出した動画なんだけど、歴代のパートナー、ポケモンたちがたくさん出てきて、そのポケモンたちとトレーナーが一緒に音楽に合わせてダンスしている動画です。TikTokでは、マネして一緒にダンスするって感じの動画が流行っていますかねー! 気になった方は、ポケモンの動画で調べてみてください!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/