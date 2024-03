アニメ「KING OF PRISM」シリーズが再始動。今夏にアニメーション作品の劇場公開が決定したほか、シリーズ初となるブラウザゲーム「KING OF PRISM 煌(きらめき)」が年内にリリースされることがわかった。

これは本日3月22日に開催された「KING OF PRISM8周年記念上映イベント -∞ハグWeek-」の舞台挨拶で発表されたもの。併せて“再始動ムービー”と、同シリーズのキャラクターデザインを担当した松浦麻衣描き下ろしの“再始動ビジュアル”が公開された。ビジュアルでは未来を見据える一条シンの姿に、「トキメキが、また走り出す」というキャッチフレーズが添えられている。今夏公開の作品の詳細は続報を待とう。

ブラウザゲーム「KING OF PRISM 煌(きらめき)」はゲームサービスのG123でリリース予定。本日事前登録受付が開始され、事前受付登録者数5万件達成でゲームオリジナル衣装のシンなどのアイテムを全員にプレゼントする。リリース後には条件達成でガチャが最大1000回引けるなどの特典も予定されている。ゲーム公式X(旧Twitter)アカウント(@Kinpri_game)も開設された。

再始動に際し、一条シン役の寺島惇太は「皆さんがプリズムの煌めきを絶やすことなく広め続けてくれたお陰で再びジャンプすることができます。長く助走した分次のジャンプはより高く跳べる事でしょう」とコメント。菱田正和監督はファンへの感謝を述べたうえで、「私たちの力はまだまだ小さく、ほぼゼロからのスタートです。これから一つ一つが土壇場で正念場になっています。今は少しでも多くの皆さんの支援が必要です」と呼びかけている。なお2人が登壇した本日の舞台挨拶の模様は追ってレポートする。

アニメ「KING OF PRISM」シリーズはプリズムショーで観る人の心をときめかせるプリズムスタァを目指し、個性豊かな少年たちがさまざまな試練や困難に立ち向かっていく物語。TVアニメ「プリティーリズム・レインボーライブ」のスピンオフとしてスタートし、これまでに劇場版「KING OF PRISM by PrettyRhythm」、劇場版「KING OF PRISM -PRIDE the HERO-」、TVアニメおよび劇場編集版「KING OF PRISM -Shiny Seven Stars-」、劇場版「KING OF PRISM ALL STARS -プリズムショー☆ベストテン-」が制作された。「KING OF PRISM8周年記念上映イベント -∞ハグWeek-」は3月28日まで全国の映画館で開催中。録り下ろしボイス入りの先付映像、リバイバル特典、応援上映などが楽しめる。

菱田正和監督コメント

皆様の応援の一つ一つがここから始まる未来へと繋いでくれました。本当にありがとうございます。

しかし私たちの力はまだまだ小さく、ほぼゼロからのスタートです。

これから一つ一つが土壇場で正念場になっています。今は少しでも多くの皆さんの支援が必要です。

ぜひ劇場に足を運んでください。よろしくお願いします。

寺島惇太(一条シン役)コメント

お待たせしました。皆さんがプリズムの煌めきを絶やすことなく広め続けてくれたお陰で再びジャンプすることができます。

長く助走した分次のジャンプはより高く跳べる事でしょう。

また劇場で熱い応援の声が聞けることを楽しみにしています。

(c)T-ARTS/ syn Sophia / キングオブプリズム製作委員会 (c)T-ARTS/ syn Sophia / エイベックス・ピクチャーズ / タツノコプロ / キングオブプリズムPH製作委員会 (c)T-ARTS/ syn Sophia / エイベックス・ピクチャーズ / タツノコプロ / キングオブプリズムSSS製作委員会 (c)T-ARTS/ syn Sophia / エイベックス・ピクチャーズ / タツノコプロ / キングオブプリズムAS製作委員会 ⒸT-ARTS/syn Sophia/エイベックス・ピクチャーズ/タツノコプロ/KING OF PRISM Project