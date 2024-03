【藤沢 グルメレポ】MAHALO - 江ノ島駅、江ノ島の海を一望でき…

江ノ島散策に疲れたら…駅や商店街からもすぐのハワイアンカフェ『MAHALO』

江ノ電の江ノ島駅からであれば、食べ歩きなどのお店がすらりと並ぶ片瀬すばな通り商店街を抜けた海岸沿いに、小田急線の片瀬江ノ島駅からであれば、海沿いを鎌倉方面に歩けばすぐに『MAHALO』があります。

『MAHALO』は、江ノ島のオーシャンビューが臨めるハワイアンカフェです。店内は天井が高く開放的な造りになっており、内装はウッディなハワイアン調、BGMには陽気なハワイアンミュージックが流れ、「江ノ島に来た甲斐あり!」と思わせてくれること間違いなしです。

実はこの近辺でも海沿いにあっても海はさほど見えないお店も多いのですが、『MAHALO』からはばっちり海が一望できました。特に2階は大きな全面ガラス窓なので、片瀬東浜海水浴場を上から見下ろすという贅沢すぎるビューを楽しめます。

この日はあいにくの雨でしたが、ここ片瀬東浜海水浴場では普段はヨットを楽しむ人・サーフィンをする人たちでにぎわっているので、晴れた日に来店すればそんな海ならではの風景をお食事とともに楽しむことができます。

看板メニューのハンバーガー・バンズは自家製!

メニューはこのようなラインアップでした。

ハワイらしいロコモコプレート(1,309円・税込み)・ガーリックシュリンププレート(1,639円・税込み)・ポキボウル(1,419円・税込み)や、食欲をそそるチキンカレー(1,309円・税込み)、そして湘南らしくしらすを使ったお料理の数々など、魅力的なメニューが並ぶ中、今回はハンバーガー(1,419円・税込み)をオーダーしました。

このハンバーガー、なんとバンズは自家製。バンズは毎朝店内で焼き上げており、バンズがなくなり次第終了。来店時間によってはなくなっているかもしれませんので、早い時間に来店した際はぜひ召し上がっていただきたいです。

このハンバーガーが、モチコチキンプレートと並ぶ看板メニューだそうです。アメリカンなワイルド系パティにふわふわのバンズ、おなかにも大満足のランチでした。

このようなマリン感たっぷりのドリンクも!

パンケーキやアサイーボウルなどのカフェメニューもありますので、江ノ島散策で歩き疲れた際の休憩にももってこいです。

テラス席ではさらに海を近くに感じられる!ワンちゃん連れもOK!さらに夏はBBQも可!

画像出典:MAHALO(出展:MAHALO様)

晴れの日にはテラス席もおすすめです!海風を近くに感じつつ、海に反射する陽の光を浴びながらお食事ができます。

テラス席はワンちゃん連れも可。ワンちゃん連れで海岸に来られる方も多いと思うので、これは嬉しいのではないでしょうか。さらに夏には、この芝生の広がる見晴らしのよいテラス席でBBQも楽しめるそうです。目の前のオーシャンビューと潮風を肌に感じながらのBBQは最高に気持ちがよいことでしょう!

この日はランチ時間の来店でしたが、夕暮れ時も素敵ですね。ランチにもディナーにもちょっとした休憩にも、ぜひ『MAHALO』さんに訪れてみてはいかがでしょうか。

店舗紹介

【MAHALO】

■住所:〒251-0035 神奈川県藤沢市片瀬海岸1-12-7 シルフィードタワー 1F■営業時間:平日10:00 - 21:00(L.O.20:30)土日祝10:00 - 22:00(L.O.21:30)■電話番号:0466-62-8464■定休日:なし※駐車場:無※営業時間などは2024年3月時点でのものです。変更になっている可能性がありますので、来店時はご確認ください。

アクセス

江ノ島電鉄線・江ノ島駅から徒歩3分小田急片瀬江ノ島線・片瀬江ノ島駅から徒歩3分

