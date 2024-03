滝沢秀明氏が設立した芸能事務所・TOBEの所属アーティストが集結する初のコンサート「to HEROes ~TOBE 1st Super Live~」が14日~17日に東京ドームで開催され、全4公演で計22万人を動員した。

三宅健、北山宏光、Number_i、IMP.、大東立樹に加え、TRAINEE(研修生)が出演。14日の公演では、TRAINEE(研修生)の島田泰我、藤代翔真、松﨑光、川田 瑠輝、小助川優による新たなグループ「wink first(読み:ウィンクファースト)」の結成が発表された。

17日の公演では、各アーティストによる単独コンサートの開催を発表。三宅健は2024年6月22日・23日、北山宏光は6月15日・16日、Number_iは6月18日~20日、IMP.は6月13日・14日に開催。すべて有明アリーナにて行われる。公演スケジュール、申込方法などの詳細は、3月下旬頃に発表とのこと。

また、エンターテイメントと共に、明日への一歩を踏み出すための支援プロジェクト「to HEROes Project -Act for HOPE-」を立ち上げ、プロジェクトテーマソング「Be on Your side」を制作し、同楽曲を通じてチャリティ活動を行っていくことも発表。3月18日より、同楽曲のミュージックビデオをYouTubeで公開と同時に、各音楽配信・ストリーミングサービスにて楽曲配信を開始、5月1日にCDを発売する。同楽曲による利益は、被災地の子どもたちのために役立てる予定だという。

