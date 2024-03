三代目JSB岩田剛典「ダンス始めたきっかけは、1本の映画を観て…」“人生の1曲”を語る

木村拓哉が親交のあるゲストを迎え、人生をしなやかに生きていく様や、ゲストの秘めた魅力や強さに迫るTOKYO FMのラジオ番組「木村拓哉 Flow」(毎週日曜 11:30~11:55)。3月のマンスリーゲストは、7人組ダンス&ボーカルグループ・三代目J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE(以下、三代目JSB)の岩田剛典さん、今市隆二さん、ØMIさん。3月10日(日)の放送では、岩田さんの「人生の1曲」も伺いました。番組では、毎回ゲストに「人生の1曲」を伺っています。岩田さんの「人生の1曲」は、岩田さんがダンスを始めるきっかけとなった映画「RIZE」(2005年/アメリカ)のサウンドトラックに収録されている楽曲「Break It On Down」。映画「RIZE」は、全米一治安の悪い街と言われるロサンゼルスのサウス・セントラルで、ダンスに情熱を捧げる若きストリート・ダンサーたちを追ったドキュメンタリー。岩田さんは「自分がダンスを始めたきっかけの楽曲でして。ダンス始めたのって1本の映画を観て、映画館から出たあと(高校時代に所属していた)ラクロス部の相方と『このダンスやろうよ!』って言って始めたのが、ダンスとの出会いだった」と振り返ります。そんな映画「RIZE」のなかで使用されている「Break It On Down」は、高校の文化祭で、初めて人前に立って踊ったときに使った楽曲だといい、これを聞いた木村は「その作品がなかったら、(ダンス熱に)火がついてなかったんだもんね。出会いってすげーなぁ」と、選曲理由に納得しているようでした。番組では他にも、岩田さん、今市さん、ØMIさんがグループに加入するまでの経歴などについて語る場面もありました。次回3月17日(日)の放送も、引き続き三代目JSBの岩田剛典さん、今市隆二さん、ØMIさんを迎えてお届けします。----------------------------------------------------<番組概要>番組名:木村拓哉 Flow放送エリア:TOKYO FMをはじめとするJFN全国38局ネット放送日時:毎週日曜11:30~11:55パーソナリティ:木村拓哉番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/flow/