アニメ「刀剣乱舞 廻 -虚伝 燃ゆる本能寺-」の本予告が公開に。また主題歌情報も解禁された。

4月2日23時より、TOKYO MX、BS11で放送される「刀剣乱舞 廻 -虚伝 燃ゆる本能寺-」。本予告では織田信長にまつわる6振りを中心に、数多くの刀剣男士たちが次々と登場し、それぞれが抱える葛藤、仲間たちとの絆や成長していく姿が描かれた。

オープニングテーマテーマは、INIが歌う「Whatever Happens」に決定。公開された本予告で楽曲も初解禁された。またエンディングテーマには、12振りの刀剣男士が歌うキャラクターソング「DAYBREAK」を書き下ろし。鳥海浩輔演じる三日月宗近、前野智昭演じる山姥切国広、泰勇気演じる宗三左文字、阪口大助演じる不動行光、新垣樽助演じるへし切長谷部、山下誠一郎演じる薬研藤四郎、佐藤拓也演じる江雪左文字、村瀬歩演じる小夜左文字、田丸篤志演じる一期一振、斉藤壮馬演じる鯰尾藤四郎、佐藤演じる燭台切光忠、斉藤演じる鶴丸国永が名を連ねた。

「刀剣乱舞 廻 -虚伝 燃ゆる本能寺-」は2016年に初演が行われた「舞台『刀剣乱舞』虚伝 燃ゆる本能寺」第1作の脚本を原案とした新作アニメ。魔王・織田信長を元主にもつ4振りの刀剣男士たちが、信長が暗殺される本能寺の変へと出陣する姿が全8話にて描かれる。

アニメ「刀剣乱舞 廻 -虚伝 燃ゆる本能寺-」

2024年4月2日（火）23:00よりTOKYO MX、BS11にて全8話放送

スタッフ

原案：「刀剣乱舞ONLINE」より（DMM GAMES/NITRO PLUS）

監督：市川量也

シリーズ構成・脚本：末満健一（脚本原案：舞台『刀剣乱舞』虚伝 燃ゆる本能寺）

キャラクターデザイン：高田真理

美術監督：根本洋行

撮影監督：野村達哉

音響監督：菊田浩巳

音楽：葛西竜之介

音響制作：楽音舎

編集：ドメリカ

製作：『刀剣乱舞 廻』製作委員会

アニメーション制作：ドメリカ

キャスト

三日月宗近：鳥海浩輔

山姥切国広：前野智昭

宗三左文字：泰勇気

不動行光：阪口大助

へし切長谷部：新垣樽助

薬研藤四郎：山下誠一郎

江雪左文字：佐藤拓也

小夜左文字：村瀬歩

一期一振：田丸篤志

鯰尾藤四郎：斉藤壮馬

燭台切光忠：佐藤拓也

鶴丸国永：斉藤壮馬

ほか

(c)2024 NITRO PLUS・EXNOA LLC/『刀剣乱舞 廻』製作委員会