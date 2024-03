映画『ゴジラxコング 新たなる帝国』(4月26日公開)の最新ポスタービジュアルが14日、公開された。

「モンスター・ヴァース」プロジェクトシリーズ第4弾となる同作。ポスターに爆走するゴジラとコングが写り迫力のビジュアルに。「一線を越える。常識が変わる。」というコピーが添えられた。15日より全国の映画館に順次掲出される予定となっている。

ラージフォーマット上映の展開も決定し、通常の上映に加え「IMAX」「MX4D」「4DX」「ScreenX」「4DXScreen」「Dolby Cinema」の6つでも同時上映される。最新鋭の技術を最大限に駆使し、大スクリーンに映し出される鮮明な映像と、高精度なサウンドで映画の中にいるような臨場感を体感できるIMAX、豊かな色彩とコントラストを実現させるDolby Visionの映像と音が全方位から聞こえてくるDolby Atmosの立体音響により、深い没入感を体験できるDolby Cinema、映画のシーンに合わせて11種類の特殊効果がシーンと連動し、通常の鑑賞では決して体験できない感覚が味わえるMX4D、モーションチェアや多感覚に訴える環境効果により、スクリーン上のアクションとの完璧なシンクロを作り出す体験型映画館4DX、正面のスクリーンに加えて両側面(壁面)にも映像が投影され、270度の視界すべてで映画を鑑賞することができるScreenXと、「4DX」と「ScreenX」が融合した4DXScreen。合計148館(IMAX:50館、4DX:60館、MX4D:13館、ScreenX:12館、4DXScreen:4館、DolbyCinema:9館)で上映され「ゴジラ史上最大」「東宝史上最大」での展開になる。

アダム・ウィンガード監督からも「『ゴジラ-1.0』があって、『ゴジラxコング 新たなる帝国』の公開を控えるという、ゴジラファンにとってはこれ以上ないワクワクする時期です! この映画は『モンスター・ヴァース』シリーズの10周年を記念した作品。生まれた時からのゴジラファンとして、この象徴的なキャラクターと物語を描ける、これは本当にかけがえのないことです。今まで見たことがない壮大な共闘を日本の皆さんにご覧いただくのが待ちきれません!」とコメントが届いている。

【編集部MEMO】

ワーナー・ブラザースとレジェンダリー・ピクチャーズ、東宝が提携し『GODZILLA ゴジラ』(2014)より展開してきた、ハリウッド版『ゴジラ』シリーズと、『キングコング:髑髏島の巨神』(2017)の壮大な世界観がクロスオーバーする「モンスター・ヴァース」シリーズ。第2弾『ゴジラ キング・オブ・モンスターズ』、第3弾『ゴジラvsコング』が大ヒットし、待望の第4弾『ゴジラxコング 新たなる帝国』(4月26日公開)が公開される。監督は前作に引き続きアダム・ウィンガードが務め、レベッカ・ホール、ブライアン・タイリー・ヘンリー、ダン・スティーヴンス、カイリー・ホットル、アレックス・ファーンズ、レイチェル・ハウス、ファラ・チェンらが出演する。

(C) 2024 Legendary and Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.