PEACH-PIT原作によるTVアニメ「ローゼンメイデン」の20周年を記念し、コンプリートBlu-ray BOXが6月26日に発売される。

コンプリートBlu-ray BOXには第1期全12話、「ローゼンメイデン トロイメント」全12話、「ローゼンメイデン オーベルテューレ」全2話、新アニメ版全13話を計3枚のディスクに収録。アウターケースのイラストはPEACH-PITが描き下ろす。アニメイト、Amazon.co.jp、楽天ブックス、ゲーマーズ全店、ヨドバシカメラ、ソフマップ・アニメガでは法人別特典が用意されている。

「ローゼンメイデン」は謎多きアンティークドール・ローゼンメイデンをめぐる物語。2002年から2007年まで月刊コミックバーズ（幻冬舎コミックス）にて「Rozen Maiden」のタイトルで連載されたのち、2008年から2014年まで週刊ヤングジャンプ（集英社）に「ローゼンメイデン」として掲載された。アニメは2004年に第1期、2005年に「トロイメント」、2006年に「オーベルテューレ」が放送され、いずれもアニメーション制作はノーマッドが担当。2013年放送の新アニメ版はスタジオディーンが手がけている。

「ローゼンメイデン」

スタッフ

原作：PEACH-PIT「Rozen Maiden」

監督：松尾衛

企画：古川陽子、源生哲雄、沢登昌樹、小野達矢

シリーズ構成：花田十輝

キャラクターデザイン・総作画監督：石井久美

イメージデザイン：春日井浩之

美術監督：柴田千佳子

色彩設定：勝沼まどか

撮影監督：岸克芳

編集：武宮むつみ

音響監督：鶴岡陽太

音楽：光宗信吉

音楽プロデューサー：井上俊次

プロデューサー：中村伸一、神宮司剛史、金庭こず恵、古神子広一、北尾勝

アニメーション制作：ノーマッド

製作協力：ポニーキャニオン、ムービック、メモリーテック

製作：薔薇乙女製作委員会・TBS

キャスト

真紅：沢城みゆき

桜田ジュン：真田アサミ

雛苺：野川さくら

水銀燈：田中理恵

桜田のり：力丸乃りこ

柏葉巴：倉田雅世

翠星石：桑谷夏子

蒼星石：森永理科

「ローゼンメイデン トロイメント」「ローゼンメイデン オーベルテューレ」

スタッフ

原作：PEACH-PIT「Rozen Maiden」

監督：松尾衛

企画：古川陽子、余田光隆、安田正樹、小野達矢

シリーズ監修・キャラクター原案：PEACH-PIT

シリーズ構成：花田十輝

キャラクターデザイン・総作画監督：石井久美

イメージデザイン：春日井浩之

美術監督：柴田千佳子

色彩設定：勝沼まどか

撮影監督：岸克芳、折笠裕子

編集：武宮むつみ

音響監督：鶴岡陽太

音楽：光宗信吉

音楽プロデューサー：井上俊次

チーフプロデューサー：源生哲雄

プロデューサー：中村伸一、金庭こず恵

アニメーション制作：ノーマッド

製作協力：ポニーキャニオン、ムービック、メモリーテック

キャスト

真紅：沢城みゆき

桜田ジュン：真田アサミ

雛苺：野川さくら

水銀燈：田中理恵

翠星石：桑谷夏子

蒼星石：森永理科

薔薇水晶：後藤沙緒里

金糸雀：志村由美

「ローゼンメイデン」（新アニメ版）

スタッフ

原作：PEACH-PIT（集英社「週刊ヤングジャンプ」連載）

監督：畠山守

シリーズ構成・脚本：望月智充

キャラクターデザイン・総作画監督：坂井久太

音響監督：望月智充

音楽：光宗信吉

音楽制作：ランティス

アニメーション制作：スタジオディーン

キャスト

桜田ジュン：逢坂良太

真紅：沢城みゆき

雪華綺晶：千葉千恵巳

水銀燈：田中理恵

翠星石：桑谷夏子

蒼星石：森永理科

金糸雀：志村由美

雛苺：野川さくら

桜田ジュン（中学生）：真田アサミ

柏葉巴：倉田雅世

(c)PEACH-PIT／薔薇乙女製作委員会 (c)PEACH-PIT・集英社／ローゼンメイデン製作委員会