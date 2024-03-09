中村悠一が「第十八回 声優アワード」の「ファンが選ぶ最も活躍した声優」に贈られるMVS（Most Valuable Seiyu）に選出された。

その年度に活躍した声優や作品の業績を称える「声優アワード」。MVSは「声優アワード」公式サイトなどからの一般投票によって選ばれた。中村は「呪術廻戦」シリーズに五条悟役、「Lv1魔王とワンルーム勇者」にマックス役、「ツンデレ悪役令嬢リーゼロッテと実況の遠藤くんと解説の小林さん」にジークヴァルト・フィッツェンハーゲン役、「勇者が死んだ！」にカイル・オズメント役で出演した。コミックナタリーでは、授賞式の模様を追ってレポートする。

「第十八回 声優アワード」受賞結果

主演声優賞：市ノ瀬加那、浦和希

助演声優賞：阿座上洋平、石見舞菜香、能登麻美子

新人声優賞：伊駒ゆりえ、榊原優希、戸谷菊之介、原菜乃華、羊宮妃那

歌唱賞：結束バンド

パーソナリティ賞：該当者なし

外国映画・ドラマ賞：高畑充希、村井國夫

ゲーム賞：内田夕夜

シナジー賞：「THE FIRST SLAM DUNK」

富山敬・高橋和枝賞：岡村明美、佐々木望

キッズファミリー賞：「ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー」キャスト一同

インフルエンサー賞：上坂すみれ

MVS：中村悠一

功労賞：古川登志夫、山田栄子