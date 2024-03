“数学で疲れたら英語をやる”がベストだけど…「受験勉強の合間の息抜きは何がいい？」に教育系YouTuberヨビノリたくみが回答

登録者数100万人超の教育系YouTuberヨビノリたくみさんがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ヨビノリLOCKS!」。毎週金曜日に、受験に向けた特別授業を開講しています。3月8日(金)の放送では、受験勉強の合間にするオススメの息抜きについてアドバイスしました。絶賛受験生です。勉強に行き詰まったときの、息抜きの最適解教えてください。(18歳)これまでにないぐらい、シンプルな問いが届きました! 京都大学の数学の問題みたいな短くてシンプルで本質的な質問ですね(笑)。たしかに、息抜きの最適解知りたいですよね~。まず理想的なことを言うと、“勉強の息抜きは勉強”! これが理想です! 受験直前の絶賛受験生なら、これが一番いいかなと思うんですけど。数学で疲れたら英語をやるとか、英語で疲れたら社会科目をやるとか、“科目を散らすことが最大の息抜き”だと思えていたらベストですね。ただ、そこまで勉強できないよって人もいると思うので、その人にも向けてメッセージを伝えるとすると……息抜きのいい方法は、決められた時間内でパッとやめられることがいいかなと思います。例えば運動だと……本気でバスケとか本気でサッカーを、ダラダラと5、6時間はできないですよね。本気で運動したら、疲れてしまってそこで切り上げられると思うので。そういう“終わるタイミングが明確な息抜き”がいいかなと思います。ほかには、“特定の番組のためにテレビを観る”とか。そのときもダラダラと観るんじゃなくて、決められた番組を30分、1時間だけ観るのは息抜きにはいいかなと思います。ほかには、“好きなおいしいラーメンを食べる”とかね。ラーメンをダラダラと3時間も食べたら麺がのびるので、短い時間でいけますよね。だから、終わりが見えないような、長く続いているマンガとかゲームは、少し受験には向いていないかなと思います!今回黒板に書いたのは、『ステップ関数の式』です。結構ゴリゴリの数式書いちゃった(笑)。これはどんな数式かと言いますと、負のときには0で、0以上になった瞬間に急に1になる、その切り替わりがすごい関数になっています! 息抜きも切り替えが大事ということで、今回はそんな内容にしてみました!『ヨビノリLOCKS!』では、受験や勉強に関する質問を募集しています。質問が取り上げられたリスナーには、ヨビノリたくみさんの直筆メッセージが入ったカロリーメイトスペシャルボックスと音声メッセージ入りチェキをプレゼントいたします。「ヨビノリLOCKS!」への質問やメッセージは、番組の特設サイトまで。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/