豊田悠原作によるTVアニメ「30歳まで童貞だと魔法使いになれるらしい」より、小林千晃演じる主人公・安達清と、鈴木崚汰演じる黒沢優一が歌うエンディングテーマ「マジカルラブ」のミュージックビデオが公開された。
現在テレ東ほかにて放送中の「30歳まで童貞だと魔法使いになれるらしい」。MVにはTVアニメ本編での安達と黒沢の胸キュンシーンや、先日公開された、2人の初キスシーン直後を描き下ろした“ストーリービジュアル”などが盛り込まれた。「マジカルラブ」のCDは3月27日発売予定。カップリングには「黒沢心の声だだ漏れVer」「安達ソロ ギターVer」などバージョン違いも収録されている。「マジカルラブ」はなにわ男子「初心LOVE」やBE:FIRST「Shinging One」を手がける栗原暁（Jazzin’park）と、井上苑子「ナツコイ」や超ときめき♡宣伝部「すきっ！～超ver～」を手がける中村瑛彦が楽曲提供を行った。
TVアニメ「30歳まで童貞だと魔法使いになれるらしい」
放送情報
テレビ東京：毎週水曜日24:00～
テレビ大阪：毎週水曜日25:35～
テレビ愛知：毎週水曜25:30～
BSテレ東：毎週水曜日24:30～
静岡放送：毎週水曜日25:45～
テレビ和歌山：毎週木曜日24:05～
東北放送：毎週木曜日24:26～
テレビユー福島：毎週金曜日25:53～
チューリップテレビ：毎週金曜日26:23～
鹿児島テレビ放送：毎週木曜日26:00～
テレビユー山形：毎週金曜日25:53～
アイビーシー岩手放送：毎週金曜日25:53～
北陸放送：毎週水曜日25:30～
配信情報
ABEMA / U-NEXT / アニメ放題 / Lemino / dアニメストア / Prime Video / DMM / FOD / AnimeFesta / バンダイチャンネル / Hulu / ニコニコ生放送 / TELASA / J:COM STREAM / auスマートパスプレミアム / milplus / ネットもテレ東 / TVer / マンガUP!
スタッフ
原作：「30歳まで童貞だと魔法使いになれるらしい」（掲載「ガンガンpixiv」スクウェア・エニックス刊）
監督：奥田佳子
キャラクターデザイン：岸田隆宏
シリーズ構成：金春智子
美術設定：古宮陽子
美術監督：佐藤豪志
色彩設計：中山久美子
撮影監督：久保田淳
編集：兼重涼子
音響監督：宮村優子
音響効果：小山健二
音響制作：ダックスプロダクション
音楽：長谷川智樹
音楽制作：エイベックス・ピクチャーズ
アニメーション制作：サテライト
キャスト
安達清：小林千晃
黒沢優一：鈴木崚汰
柘植将人：古川慎
綿矢湊：佐藤元
六角祐太：白井悠介
藤崎希：小清水亜美
(c)豊田悠／SQUARE ENIX・アニメ「チェリまほ」製作委員会