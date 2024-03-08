豊田悠原作によるTVアニメ「30歳まで童貞だと魔法使いになれるらしい」より、小林千晃演じる主人公・安達清と、鈴木崚汰演じる黒沢優一が歌うエンディングテーマ「マジカルラブ」のミュージックビデオが公開された。

現在テレ東ほかにて放送中の「30歳まで童貞だと魔法使いになれるらしい」。MVにはTVアニメ本編での安達と黒沢の胸キュンシーンや、先日公開された、2人の初キスシーン直後を描き下ろした“ストーリービジュアル”などが盛り込まれた。「マジカルラブ」のCDは3月27日発売予定。カップリングには「黒沢心の声だだ漏れVer」「安達ソロ ギターVer」などバージョン違いも収録されている。「マジカルラブ」はなにわ男子「初心LOVE」やBE:FIRST「Shinging One」を手がける栗原暁（Jazzin’park）と、井上苑子「ナツコイ」や超ときめき♡宣伝部「すきっ！～超ver～」を手がける中村瑛彦が楽曲提供を行った。

TVアニメ「30歳まで童貞だと魔法使いになれるらしい」

放送情報

テレビ東京：毎週水曜日24:00～

テレビ大阪：毎週水曜日25:35～

テレビ愛知：毎週水曜25:30～

BSテレ東：毎週水曜日24:30～

静岡放送：毎週水曜日25:45～

テレビ和歌山：毎週木曜日24:05～

東北放送：毎週木曜日24:26～

テレビユー福島：毎週金曜日25:53～

チューリップテレビ：毎週金曜日26:23～

鹿児島テレビ放送：毎週木曜日26:00～

テレビユー山形：毎週金曜日25:53～

アイビーシー岩手放送：毎週金曜日25:53～

北陸放送：毎週水曜日25:30～

配信情報

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スタッフ

原作：「30歳まで童貞だと魔法使いになれるらしい」（掲載「ガンガンpixiv」スクウェア・エニックス刊）

監督：奥田佳子

キャラクターデザイン：岸田隆宏

シリーズ構成：金春智子

美術設定：古宮陽子

美術監督：佐藤豪志

色彩設計：中山久美子

撮影監督：久保田淳

編集：兼重涼子

音響監督：宮村優子

音響効果：小山健二

音響制作：ダックスプロダクション

音楽：長谷川智樹

音楽制作：エイベックス・ピクチャーズ

アニメーション制作：サテライト

キャスト

安達清：小林千晃

黒沢優一：鈴木崚汰

柘植将人：古川慎

綿矢湊：佐藤元

六角祐太：白井悠介

藤崎希：小清水亜美

(c)豊田悠／SQUARE ENIX・アニメ「チェリまほ」製作委員会