&TEAMのライブツアー「2024 &TEAM CONCERT TOUR ‘FIRST PAW PRINT’」のファイナル公演が昨日3月7日に神奈川・パシフィコ横浜 国立大ホールにて開催された。

デビュー曲から「&AUDITION」楽曲まで

1月から3月にかけて開催された「2024 &TEAM CONCERT TOUR ‘FIRST PAW PRINT’」は、&TEAMにとって初めてのコンサートツアー。韓国・ソウルを含む8都市で23公演開催され、計7万人を動員した。

ファイナル公演のオープニングを飾ったのは、デビューEPのリード曲「Under the skin」。「“僕たち”になっていく過程を表現した」というダンスブレイクを盛り込んだスペシャルバージョンで披露され、&TEAMはデビューから絶えず進化し続ける9人の姿を表現してみせる。ライブではグループが誕生したオーディション番組「&AUDITION - The Howling -」のシグナルソングである「The Final Countdown(&TEAM ver.)」を披露したりと、オーディション時代から&TEAMとともに歩んできたLUNÉ(&TEAMファンの呼称)を感激させる演出も行われた。

「共に刻んだ足跡を永遠に記憶しよう」

「Blind Love」「バズ恋(BUZZ LOVE)」「月が綺麗ですね」というLUNÉへの愛を伝えるナンバーを続けざまに披露したのち、9人は「規格外(ALIEN)」「チンチャおかしい」「Melody(&TEAM ver.)」と、観客と一体になって楽しめる3曲を歌い踊って会場を1つにする。そうして会場全体の一体感が醸成されたあとは、&TEAMの表現力の高さとチームワークが光る人気曲「FIREWORK」「Running with the pack(&TEAM ver.)」「Scent of you」「War Cry」を畳みかけ、本編の幕を閉じた。

アンコールのために用意されたのは、「Dropkick」のステージ。&TEAMが、スタートラインに立つ9人の絆を表現したこの曲を歌唱する中、LUNÉは一斉に紙のスローガンを掲げる。そこには、本ツアータイトル「FIRST PAW PRINT」を踏襲した「私たちが共に刻んだ足跡を永遠に記憶しよう」というメッセージが記されていた。アンコールの最後には、9人に向けた手書きの応援メッセージを収めたサプライズムービーがモニタに流れる演出もあり、メンバーが思わず目頭を熱くさせる場面も。Kは「本当にサプライズですね! こんなに愛をたくさんいただいて……。次のカムバックは本当にもっとカッコいい姿で帰ってきますので、それまでたくさん期待してください!」と会場を見渡しつつ、ファンにとびっきりの笑顔で約束した。

9人が誓ったLUNÉへの約束

最後の挨拶では、リーダーのEJから「このパウプリ(ツアータイトルの略称)が終わって雪が解けても、LUNÉの皆さんと四季を過ごしたいです」というロマンチックな言葉が届けられたのち、次々とメンバーが「日本でナンバーワンのグループになって、世界中にいい音楽を届けたいです」「LUNÉをドームに連れていくと約束します」「僕たち&TEAMを信じて一緒に世界へ行きましょう」と力強く語った&TEAM。アンコールでの「FIREWORK」が終了すると会場が暗転し、終演を迎えたかと思いきや、会場の2階席、3階席にメンバーが登場するサプライズが。9人は「The Final Countdown (&TEAM ver.)」を歌いながら会場各所のLUNÉとアイコンタクトを交わしつつお互いへの深い愛情を確認し合い、温かなムードでフィナーレまで駆け抜けた。

なお本公演で&TEAMは、5月に1stシングルをリリースすることを発表。EJは「5月の作品でもLUNÉの皆さんが『LUNÉでいてよかった』と思えるくらいの結果を出したいと思います」と意気込みを述べている。ニューシングルの販売予約受付は3月12日11:00にスタートする。

セットリスト

&TEAM「2024 &TEAM CONCERT TOUR ‘FIRST PAW PRINT’」2024年3月7日 パシフィコ横浜 国立大ホール

01. Under the skin

02. Road Not Taken

03. W.O.L.F.(Win Or Lose Fight)

04. The Final Countdown(&TEAM ver.)

05. Blind Love

06. バズ恋(BUZZ LOVE)

07. 月が綺麗ですね

08. 規格外(ALIEN)

09. チンチャおかしい

10. Melody(&TEAM ver.)

11. FIREWORK

12. Running with the pack(&TEAM ver.)

13. Scent of you

14. War Cry

<アンコール>

15. Dropkick

16. FIREWORK

17. The Final Countdown(&TEAM ver.)