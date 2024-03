【藤沢　グルメレポ】鵠沼ぎょうざ-餃子好きにはたまらない、いろいろな…

今回訪れたのは鵠沼海岸駅からすぐそばの商店街にある、鵠沼ぎょうざです。

お店の前には珍しい餃子の自動販売機もあり、なかなか餃子の自動販売機を見かけることはないのでとても気になりますよね。

そして鵠沼ぎょうざの餃子を自動販売機でいつでも気軽に買えるのはとても嬉しいです。

こちらがイートインのメニュー。いろいろな餃子の味を選べ、焼き餃子と水餃子どちらか選ぶこともできます。

またこちらのお店は餃子だけでなく麺も人気で、店内で餃子と麺どちらも食べている方が多くいらっしゃいました。

麺は地元片瀬にある製麺所、かじや製麺で作られたものを使用しており、こちらの製麺所で作られた麺は湘南エリアの有名なラーメン屋さんもいくつか使用しており、人気の理由もわかります。鵠沼ぎょうざの餃子の皮もかじや製麺で作られたもので、食感等にこだわり鵠沼ぎょうざの為に作られた専用のこだわりの皮とのこと。

今回は6種類の餃子の味を全て楽しめるオールスター餃子(680円税込)を食べてみました。

味はカレー、チーズ、にんにく、しそ、柚子胡椒、だしの5種類で一つずつ違う味を楽しめる一番人気のメニューとのこと。

餃子好きにはたまらない一品です。

皮はパリパリに焼いているのにもちもちとした食感で、さすが地元で人気の製麺所のこだわりの皮。

中身は一つ一つの味が全然違うため、6個入りの一皿ですが飽きることなくもっと沢山食べたくなります。中身のあんは野菜の甘みとお肉の旨味が伝わる味で、過度さがなくあっさりと食べられる餃子です。

しかもこちらの餃子、あんにも皮にも化学調味料は使っておらず、お肉と野菜も全て国産のものを使用しているとのこと。

美味しさだけでなく安心して食べることができ、小さなお子様がいるご家庭にも喜ばれますね。

店内奥には小さなキッズスペースもあり、お子様連れにも優しいお店です。

イートインだけでなく、自宅で食べられるテイクアウトも人気で、餃子だけではなく麺メニューのテイクアウトもあります。

全国発送もしており、老若男女餃子好きな方は多いのでお土産にしても喜ばれそうですね。

こんな風に餃子を楽しめるお店は湘南エリアでもなかなか見つけられないですよね。

筆者も遠方に住む友人を自宅に招く際、地元のお店でもある鵠沼ぎょうざで餃子を購入し、友人達と様々な味の餃子を楽しみ、とても喜んでもらえた思い出があります。

地元の方はもちろん、地元でない方々にも是非味わっていただきたいお店です。

店舗紹介

【鵠沼ぎょうざ(クゲヌマギョウザ)】

住所:〒251-0037 神奈川県藤沢市鵠沼海岸3丁目5-2

電話番号:0466-41-9956

営業時間:11:00〜19:00

(料理L.O. 18:30 ドリンクL.O. 18:30)

月曜定休 月曜日祝祭日の場合翌火曜日が休み※1・2月 のみ

11:00~18:00(火曜・水曜・木曜・日曜)

11:00~19:00(金曜・土曜)

上記以外の月は通常(11:00~19:00)

関連サイト

鵠沼ぎょうざHP

鵠沼ぎょうざInstagram

The post 【藤沢 グルメレポ】鵠沼ぎょうざ-餃子好きにはたまらない、いろいろな餃子の味を楽しめる餃子屋さん first appeared on 湘南人.