TVアニメ「声優ラジオのウラオモテ」の放送開始日が4月10日に決定。併せて新たなキービジュアルが公開された。

「声優ラジオのウラオモテ」の主人公は、表と裏の顔を使い分ける女性声優の歌種やすみと夕暮夕陽。偶然にも同じ高校のクラスメイトだった2人が、ラジオ番組のパーソナリティに抜擢されたことから物語が動き出す。キービジュアルには、性格も容姿も正反対な主人公2人をデザイン。上半分には、“生粋のギャル”の佐藤由美子、“根暗な地味子”の渡辺千佳という裏の顔、下半分には清楚かわいいアイドル声優の歌種やすみ、おっとりかわいい正統派アイドル声優の夕暮夕陽という声優としての表の顔が描かれた。

TVアニメ「声優ラジオのウラオモテ」

放送情報

TOKYO MX：2024年4月10日（水）より毎週水曜日22:00～

BS日テレ：2024年4月13日（土）より毎週土曜日23:00～

AT-X：2024年4月10日（水）より毎週水曜日21:00～

スタッフ

原作：二月公（KADOKAWA「電撃文庫」刊）

原作イラスト：さばみぞれ

監督：橘秀樹

シリーズ構成：大知慶一郎

キャラクターデザイン・総作画監督：滝本祥子

美術監督：諸熊倫子

背景スタジオ：スタジオ天神

色彩設計：月野えりか

3D監督：齋藤威志

3DCGスタジオ：ワイヤード

撮影監督：柳田貴志

撮影スタジオ：EXPLOSION

編集：仙土真希

編集スタジオ：REAL-T

音響監督：土屋雅紀

音楽：広川恵一（MONACA）、高橋邦幸（MONACA）

制作：CONNECT

キャスト

歌種やすみ（佐藤由美子）：伊藤美来

夕暮夕陽（渡辺千佳）：豊田萌絵

桜並木乙女：長谷川育美

柚日咲めくる：東山奈央

(c)2023 二月 公/KADOKAWA/声優ラジオのウラオモテ製作委員会