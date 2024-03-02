吾峠呼世晴原作によるTVアニメ「『鬼滅の刃』柱稽古編」の最新情報を発表する特別番組「鬼滅テレビ-柱稽古編 新情報発表SP-」の配信が決定。ABEMA「アニメLIVEチャンネル」にて3月9日22時30分より無料で配信される。

今春より放送の「『鬼滅の刃』柱稽古編」。「鬼滅テレビ-柱稽古編 新情報発表SP-」には竈門炭治郎役・花江夏樹、我妻善逸役・下野紘、嘴平伊之助役・松岡禎丞に加え、アニプレックスのプロデューサー・高橋祐馬氏の出演が決定した。アニメの最新情報のほか、世界各地で開催中の「ワールドツアー上映『鬼滅の刃』絆の奇跡、そして刀柱稽古へ」の舞台挨拶の模様を振り返る。なお番組は放送後1週間無料で楽しむことができる。

「鬼滅テレビ-柱稽古編 新情報発表SP-」

日時：2024年3月9日（土）22:30～

配信：ABEMA「アニメLIVEチャンネル」

出演：花江夏樹、下野紘、松岡禎丞、高橋祐馬（MC）

TVアニメ「『鬼滅の刃』柱稽古編」

今春よりフジテレビ系列で放送開始

スタッフ

原作：吾峠呼世晴（集英社ジャンプ コミックス刊）

監督：外崎春雄

キャラクターデザイン・総作画監督：松島晃

脚本制作：ufotable

サブキャラクターデザイン：佐藤美幸、梶山庸子、菊池美花

プロップデザイン：小山将治

美術監督：矢中勝、樺澤侑里

美術監修：衛藤功二

撮影監督：寺尾優一

3D監督：西脇一樹

色彩設計：大前祐子

編集：神野学

音楽：梶浦由記、椎名豪

アニメーション制作：ufotable

キャスト

竈門炭治郎：花江夏樹

竈門禰豆子：鬼頭明里

我妻善逸：下野紘

嘴平伊之助：松岡禎丞

不死川玄弥：岡本信彦

冨岡義勇：櫻井孝宏

宇髄天元：小西克幸

時透無一郎：河西健吾

胡蝶しのぶ：早見沙織

甘露寺蜜璃：花澤香菜

伊黒小芭内：鈴村健一

不死川実弥：関智一

悲鳴嶼行冥：杉田智和

※禰豆子の「禰」は「ネ＋爾」が正式表記。

(c)吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable