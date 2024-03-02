鶴田謙二「Spirit of Wonder」が原作のOVA「Spirit of Wonder～チャイナさんの憂鬱～」「Spirit of Wonder～少年科學倶楽部～」「Spirit of Wonder～チャイナさん短編集～」の見放題配信とレンタル配信が決定。3月27日0時より順次配信される。

「Spirit of Wonder」が原作のOVA5作品をBlu-ray化した「Spirit of Wonder Blu-ray BOX」の発売を記念して行われるこの配信。見放題配信はアニメ放題、dアニメストア、DMMTV、バンダイチャンネル、Hulu、U-NEXTで行われ、その他配信サイトでは税込550円にてレンタル配信される。

3月27日発売の「Spirit of Wonder Blu-ray BOX」には、「少年科學倶楽部」「チャイナさんの憂鬱」「チャイナさんの縮小」「チャイナさんの惑星」「チャイナさんの盃」を収録。収納BOXのほか、鶴田謙二による「描き下ろしショートショートコミック」などが付属する。

「Spirit of Wonder」作品概要

スタッフ

原作：鶴田謙二（講談社刊 週刊モーニング/月刊アフタヌーン掲載）

アニメーション制作：亜細亜堂

「少年科學倶楽部」

監督・脚本・絵コンテ・演出：安濃高志

キャラクターデザイン・作画監督：柳田義明

場面設計：関根昌之

メカ設定：児山昌弘

色彩設定：すずきたかこ

美術監督：吉原俊一郎

撮影監督：松澤浩之

編集：坂本雅紀

音響監督：三間雅文、柏倉ツトム

音楽：松尾早人

「チャイナさんの憂鬱」

監督・絵コンテ：本郷みつる

脚本：島田満

キャラクターデザイン・作画監督：柳田義明

設定：西村博之、海谷敏久

美術監督：小倉宏昌

撮影監督：斎藤秋男

録音監督：大熊昭

編集：布施由美子

色彩設計：一ノ瀬美代子

音楽：田中公平

「チャイナさんの縮小」「チャイナさんの惑星」「チャイナさんの盃」

監督・脚本・絵コンテ・キャラクターデザイン：藤森雅也

メカ設定：楠部工、柴田外郎

演出：根岸宏樹、藤森雅也

作画監督：関根昌之、藤森雅也

美術監督：吉原俊一郎

撮影監督：松澤浩之

編集：坂本雅紀

音響監督：三間雅文、柏倉ツトム、大熊昭

音楽：松尾早人

キャスト

「少年科學倶楽部」

ウィンディ：柚木涼香

ジャック：鈴村健一

ゴードン：土師孝也

クーパー：広瀬正志

シェパード：岡和男

「チャイナさんの憂鬱」「チャイナさんの縮小」「チャイナさんの惑星」「チャイナさんの盃」

チャイナ：日高のり子

ジム：柴本浩行

ブレッケンリッジ：羽佐間道夫

リリィ：渕崎ゆり子

※日高のり子の高ははしご高が正式表記。

(c)2001・2003 鶴田謙二／講談社・バンダイビジュアル (c)1992・1993 鶴田謙二／講談社・UNIVERSAL MUSIC LLC