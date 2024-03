鶴田謙二「Spirit of Wonder」が原作のOVA「Spirit of Wonder~チャイナさんの憂鬱~」「Spirit of Wonder~少年科學倶楽部~」「Spirit of Wonder~チャイナさん短編集~」の見放題配信とレンタル配信が決定。3月27日0時より順次配信される。

「Spirit of Wonder」が原作のOVA5作品をBlu-ray化した「Spirit of Wonder Blu-ray BOX」の発売を記念して行われるこの配信。見放題配信はアニメ放題、dアニメストア、DMMTV、バンダイチャンネル、Hulu、U-NEXTで行われ、その他配信サイトでは税込550円にてレンタル配信される。

3月27日発売の「Spirit of Wonder Blu-ray BOX」には、「少年科學倶楽部」「チャイナさんの憂鬱」「チャイナさんの縮小」「チャイナさんの惑星」「チャイナさんの盃」を収録。収納BOXのほか、鶴田謙二による「描き下ろしショートショートコミック」などが付属する。

「Spirit of Wonder」作品概要

スタッフ

原作:鶴田謙二(講談社刊 週刊モーニング/月刊アフタヌーン掲載)

アニメーション制作:亜細亜堂

「少年科學倶楽部」

監督・脚本・絵コンテ・演出:安濃高志

キャラクターデザイン・作画監督:柳田義明

場面設計:関根昌之

メカ設定:児山昌弘

色彩設定:すずきたかこ

美術監督:吉原俊一郎

撮影監督:松澤浩之

編集:坂本雅紀

音響監督:三間雅文、柏倉ツトム

音楽:松尾早人

「チャイナさんの憂鬱」

監督・絵コンテ:本郷みつる

脚本:島田満

キャラクターデザイン・作画監督:柳田義明

設定:西村博之、海谷敏久

美術監督:小倉宏昌

撮影監督:斎藤秋男

録音監督:大熊昭

編集:布施由美子

色彩設計:一ノ瀬美代子

音楽:田中公平

「チャイナさんの縮小」「チャイナさんの惑星」「チャイナさんの盃」

監督・脚本・絵コンテ・キャラクターデザイン:藤森雅也

メカ設定:楠部工、柴田外郎

演出:根岸宏樹、藤森雅也

作画監督:関根昌之、藤森雅也

美術監督:吉原俊一郎

撮影監督:松澤浩之

編集:坂本雅紀

音響監督:三間雅文、柏倉ツトム、大熊昭

音楽:松尾早人

キャスト

「少年科學倶楽部」

ウィンディ:柚木涼香

ジャック:鈴村健一

ゴードン:土師孝也

クーパー:広瀬正志

シェパード:岡和男

「チャイナさんの憂鬱」「チャイナさんの縮小」「チャイナさんの惑星」「チャイナさんの盃」

チャイナ:日高のり子

ジム:柴本浩行

ブレッケンリッジ:羽佐間道夫

リリィ:渕崎ゆり子

※日高のり子の高ははしご高が正式表記。

(c)2001・2003 鶴田謙二/講談社・バンダイビジュアル (c)1992・1993 鶴田謙二/講談社・UNIVERSAL MUSIC LLC