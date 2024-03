松本しげのぶ原作による金林洋「Duel Masters LOST ~追憶の水晶~」が今秋アニメ化。ティザービジュアルとアニメ化決定特報映像が公開された。

週刊コロコロコミック(小学館)で連載中の「Duel Masters LOST ~追憶の水晶~」。過去の記憶をすべて失った主人公・斬札ウィンは、突然人の姿が消える怪事件が多発する東京・新宿で暮らしていた。成り行きで通い始めた高校やアルバイトでは周りと馴染めず、クラスメイトのニイカや仲間たちと夜の公園でたむろする鬱屈した日々を送っていたウィン。ある日「ウィンのすべてを知る」という謎の転校生・クリスタと出会うが……。アニメーション制作はJ.C.STAFFが担当する。

ティザービジュアルでは新宿の公園に佇むウィンとニイカ、クリスタの姿を描写。ウィンの影に潜むジャシン帝と、背後には崩壊した新宿の街が見える。また特報映像では鵜澤正太郎演じるウィンと、羽多野渉演じるジャシン帝のキャラクターボイスも解禁された。

なお4月から始まる「デュエル・マスターズ」の新シリーズ「王道篇」のスペシャルムービー「導火」が、3月31日に公開されることも明らかに。制作はJ.C.STAFFが担当し、主題歌は作曲家のユリイ・カノンによる音楽プロジェクト・月詠みが手がける。予告映像も公開された。

松本しげのぶコメント

いつも応援ありがとうございます

漫画家の松本しげのぶです

『Duel Masters LOST』

なぜこれを描くことになったのか

それを伝えたいと思います

デュエル・マスターズは子供のもの

そう思ってずっと漫画を描いてきました。

ですが

デュエル・マスターズが始まって20年以上が経ち

かつてファンだった子どもたちも大人になり社会人となり

それでもずっとデュエル・マスターズを愛してプレイしてくれている

そんな中

その大人に向けた漫画がないと、

僕は思いました

大人になった皆さんにも漫画を楽しんでほしい。

『Duel Masters LOST』はその気持ちから生まれました。

子供から大人になり広がる世界、

見えていた世界の向こうには更に世界があった

そこに足を踏み入れた時

自分を完全否定し破壊する困難が襲う

子供だった自分は守られていたんだと

実感する

そこに留まれと世界が自分を否定する

戦う、勇気を振り絞って立ち向かう

例え全てを失っても

そんな主人公はきっと大人になった皆さんの心に突き刺さる

そう思って描きました

感謝の気持ちを込めて贈ります。

デュエル・マスターズの新しい世界を

楽しんでください

アニメ「Duel Masters LOST ~追憶の水晶~」

2024年秋配信予定

スタッフ

原作:松本しげのぶ×作画:金林洋(小学館「週刊コロコロコミック」連載)

アニメーション制作:J.C.STAFF

キャスト

斬札ウィン:鵜澤正太郎

アビスベル=ジャシン帝:羽多野渉

