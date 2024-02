海外ファンからの応援メッセージを紹介！ SCANDALが“メキシコ”にちなんだクイズにチャレンジ

SCANDALがパーソナリティをつとめる番組「SCANDAL Catch up Supported by 明治ブルガリアヨーグルト」。結成、デビューから10年超のキャリアを持ち、最近では国内のみならず世界各国にも熱狂的なファンが多い彼女たち。英語で「最近どう?」という意味の「Catch up」そのままの、フランクな内容でお届けしていきます。2月26日(月)の配信では、海外から届いたメッセージを読みつつ、SCANDALがその国にまつわるクイズに挑戦しました。HARUNA:今回は……「なるほど!ザ・キャッチアップ」です!TOMOMI:好き好き好き!HARUNA:久々だね。HARUNA:(このコーナーの実施は)去年の夏以来だそうです。RINA:そんなに経つのかあ。HARUNA:去年の夏も「なるほど!ザ・キャッチアップ」は久々だったよね。RINA:そうやね。HARUNA:けっこうやってそうな感じはしますが、とにかく久々の開催です。RINA:1回が濃いもんね。HARUNA:「なるほど!ザ・キャッチアップ」では、世界のニュースやお国柄をクイズでお届け! 海外からのメールをもとに、送ってくれた方のお国にまつわるクイズをスタッフが考えて、メンバーに出題していきます。これまではエストニア、マレーシア、アルゼンチン、イタリア、ロシア、アメリカ、オーストラリア、フィリピン、ルイジアナ(アメリカ)、台湾、インド、インドネシア、香港からのメールをもとにクイズをお届けしてきました。RINA:増えてきたな~。HARUNA:だいぶ世界に詳しくなるよね。今回はどこの国なんでしょうか? まずはメールを読みます。<リスナーからのメール・アントニオさん>Hi, I'm Tony from Mexico.初めてメッセージを送るのですが、翻訳機を使っているので間違っているところも多々あるかと思います。今年、SCANDALの新しいアルバムと新しいツアーがあると聞いてとても嬉しかったです。彼女らが私の国でコンサートをすることを願っていますし、私も行きたいです。2015年と2018年、あなたたちはすでにメキシコでコンサートをおこなっていましたが、当時はまだファンになっていませんでした。今年と来年はもっとSCANDALが見られることを願っています。一同:ありがとう~!TOMOMI:メヒコ(スペイン語によるメキシコの呼称)も行きたいね~。MAMI:行きたいね~。TOMOMI:2018年以降に私たちを好きになってくれたのって、そのきっかけは何やったんやろ。HARUNA:なんだろうね。TOMOMI:きっかけはあるかもしれない、テレビとか雑誌とかで。海外やったら……。RINA:YouTubeとか? メキシコに行ったときにさ、初めて行ったときは、その話をされたよね。YouTubeでミュージックビデオ観て集まってくれた人がけっこう多いって。TOMOMI:今もそうかな。私たち、YouTubeを全然更新していないからな……。ミュージックビデオくらいしかない。HARUNA:気軽に観ることのできるコンテンツがないね。TOMOMI:もうちょっとあればいいよね。HARUNA:そうだね。RINA:ミュージックビデオの数はけっこうあるよね。MAMI:けっこうあるよ。TOMOMI:逆にミュージックビデオしかない。HARUNA:「MIRROR」のときにドキュメントは何本か作ったから、もしかしたら観てくれたのかも。TOMOMI:また行きたいね、メキシコ。※この番組を海外のSCANDALファンが聴いているからこそ、メッセージが寄せられているとスタッフがコメント。HARUNA:たしかにね。もっとメンバーのことを知りたいって思ったら、ここにたどり着くよね。TOMOMI:でも、日本語でしかトークをしていないから……たどり着いたとしても難しいよね。RINA:そんななかで、ありがたいよね。TOMOMI:本当にありがとう!----------------------------------------------------「SCANDAL Catch up」音声版----------------------------------------------------<番組情報>番組名:SCANDAL Catch up Supported by 明治ブルガリアヨーグルトAuDee、Spotifyで配信中。配信日時:毎週月曜 21:00〜パーソナリティ:SCANDAL番組サイト: https://audee.jp/program/show/100000056