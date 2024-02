「“この大学行けるの？”と毎日言われる」“お父さんからのプレッシャーがすごい”高2の相談 やる気を維持する解決策は？

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。2月26日(月)の放送では、パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)とCOCO教頭(CRAZY COCO)が、親からかけられる言葉に悩んでいる17歳の女性リスナーの相談に乗りました。こもり校長:今夜の授業は、「掲示板逆電」! (番組の)「学校掲示板」に書き込まれたメッセージのなかから、気になる生徒(リスナー)に電話をかけていきます。このリスナーは、現在高校2年生です。助産師になるために看護系の大学を目指して勉強を頑張っていますが、親に期待されすぎて悩んでいると言います。こもり校長:親に期待されるのはいいことじゃないの?リスナー:そうなんですけど……毎日のように、「この大学行けるの? 大丈夫なの!?」と言われすぎて、逆にプレッシャーになってやる気をなくしちゃいます……。COCO教頭:モチベーションが下がっちゃうんだね(笑)。お父さん、お母さんの両方から言われるの?リスナー:お母さんは協力してくれて、オープンキャンパスに一緒に行ってくれたりしています。でもお父さんは、都合が合わないのもあるんですけど、(塾で勉強していて)家で勉強していないので「ちゃんとやってんのか?」と言ってきます。こもり校長:お父さんからのプレッシャーがすごいのか。「受かんのか?」と言われてもなあ。リスナー:はい(笑)。お姉ちゃんが2人いるので、比べられているのかなぁと思ったり……。こもり校長:お父さんに、「それを言われるのはしんどい」というのは伝えているの?リスナー:1回伝えたことがあるんですけど、ケンカになっちゃったんです。「じゃあ、応援するなってことか!?」と言われて……。COCO教頭:お父さん……(笑)。こもり校長:極論だね(笑)。リスナー:でも、そうじゃなくて! 応援してくれるのはとても嬉しいけど、ちょっと、もうちょっと……(笑)。こもり校長:ワードがな! ボキャブラリーをもうちょっと増やしてほしいよね? 「なんか、不安なことはあるか?」とか、「今はどんな感じなの?」「頑張れ、いけるぞ!」とかね。リスナー:はい。COCO教頭:ケンカの後も、ずっと言ってくるの?リスナー:ケンカは私が折れたんです。「わかったわかった、頑張るから」みたいな感じで。COCO教頭:折れてあげたんだ(笑)。リスナー:はい。なので、お父さんは何も……。こもり校長:変わらずか(笑)。リスナー:はい。わかってません(笑)。すごく心配性だし、自分が見えない所で勉強しているから……。こもり校長:なるほどね。こもり校長:でも……「こうしてほしい」というのがあるのなら、ケンカしちゃうかもしれないけど、言うしかないと思うんだよね。COCO教頭:うん……。こもり校長:しかも、1回や2回じゃ無理なのよ。お父さんは、その性格で生きてきているから。リスナー:はい。こもり校長:どうしても気になるんだと思うよ。俺はお父さんになったことがないけど、もし自分の子どもが大学受験だってなったら、下手したら同じことをする可能性がある。リスナー:えー!COCO教頭:(笑)。こもり校長:「えー!」なのもわかるけど、そうなんだと思うよ(笑)。それは愛でもあるんだけど、愛って違う形で相手に届いちゃうことがあるから。本当に「それは違う」と思うのなら、「お父さん、それは違うよ」って言い続けないと、その距離感って作られないと思うよ。リスナー:はい。こもり校長:どっちか1人で作ることのできる関係性って、なかなかないからさ。ケンカになっちゃうかもしれなうけど、「お父さん、私はそういう言い方だと頑張れないんだよね」とか、「大丈夫か? じゃなくて、大丈夫だよ! って言ってほしい」とかね。伝えないことには、向こうもわからないだろうから。リスナー:はい。こもり校長:それか、自分が折れて、その言葉を聞き入れながら1年間頑張るか、だよね。リスナー:うわあ~……。COCO教頭:きつそうだね(笑)。リスナー:1年……耐える……ヤバっ!こもり校長:だったら、楽なほうを選んで戦うしかないよね。戦うほうが苦なら、聞き入れる道もあるってことだよ。リスナー:う~ん……。こもり校長:俺は大学に行ってほしいからさ。COCO教頭:私たちの願いはそれだよね。こもり校長:そのためには、伝えたほうがいいなら伝えて、それがしんどいんだったら違う道を選ぶ……兎にも角にも、応援はしているよ。リスナー:ありがとうございます! (お父さんへの進言に)挑戦します!COCO教頭:私たちも全力で背中を押すからね。頑張ってほしい!こもり校長:何かあったら、この学校に駆け込んできて! 頑張れよ!リスナー:頑張ります!このほかには、「人生初の国家試験に落ちて、落ち込んでいます」という高2の相談に乗りました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/