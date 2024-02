Mrs. GREEN APPLE大森元貴＆若井滉斗「一緒のスーパーで」初アルバイトの思い出

Mrs. GREEN APPLEがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」。2月26日(月)の放送では、リスナーのメッセージをきっかけに初めてのアルバイトの思い出を紹介しました。ミセス先生こんばんは! 私は今高校3年生で、卒業前の自由登校期間に人生初のアルバイトを始めました! 学校はバイトが禁止だったので、律儀に守り続けてやっと解禁されたのでドキドキもありながら、この前、初バイトに行ったんです! ファミリーマートさんで働いているのですが、レジ周りにあるものを覚えることさえとても難しく、まだまだトレーニング中です!(18歳)大森元貴 (Vo/Gt):いいね、頑張ってほしい。藤澤涼架 (Key):ね!若井滉斗 (Gt):頑張ってほしいね~。大森:初バイト、どうですか?若井:初バイトね……!大森:若井さん、我々は初バイト、一緒にやりましたね?若井:やりましたね! 一緒のスーパーで。大森:面接受けて。で、若井が精肉を並べてるときに、俺が後ろから歩み寄って……。・大森少年「すみません……?」・若井少年「あっ、はいっっ! ……あぁなんだ、元貴かよ!」大森:……みたいなのをずっとやってた、っていう(笑)。若井:仲良しかよ(笑)。藤澤:(笑)。大森:まあでも、初バイトって本当に思い出深いというか、ずっと覚えてますからね。ぜひ頑張ってください!藤澤:頑張ってください!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/