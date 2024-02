木村拓哉「マジ？」「最高っす！」AIが選曲した“人生の1曲”に歓喜

木村拓哉が親交のあるゲストを迎え、人生をしなやかに生きていく様や、ゲストの秘めた魅力や強さに迫るTOKYO FMのラジオ番組「木村拓哉 Flow」(毎週日曜 11:30~11:55)。2月のマンスリーゲストは、シンガーソングライターのAIさん。2月18日(日)の放送では、AIさんの「人生の1曲」を伺いました。番組では、毎回ゲストに「人生の1曲」を伺っています。AIさんが選曲したのは「We Are The World」。著名なアーティストが「U.S.A. For Africa(USAフォー・アフリカ)」として集結して、1985年にアメリカで発売された楽曲です。作詞・作曲はマイケル・ジャクソンとライオネル・リッチーが共作でおこない、プロデュースはクインシー・ジョーンズが担当しました。2月4日(日)の放送で、母親の影響で幼少期に聴いて印象に残っている楽曲として同曲を挙げたAIさん。木村もこの曲に思い入れがあるということで、2人のトークも盛り上がりました。今回の放送で、「人生の1曲」を聞かれたAIさんは「やっぱり『We Are The World』!」と即答。「マジ?」とうれしそうな様子の木村に、AIさんは「それしかないじゃないですか。こんだけ『We Are The World』の話をしておいて、全然違う曲を挙げるなんて(笑)」とコメントします。この反応に木村は「いや、それも全然アリだって! ホントにいいんですか?」と念を押すと、「ぜひ!『We Are The World』最高じゃないですか」と答え、幼少の頃からのお気に入りの曲が「人生の1曲」であることを改めて教えてくれました。「何回聴いてもいいし、イントロからしてもうワクワクしますよね」と楽曲の魅力を語るAIさん。木村も「最高っす! イントロの『チャララララ~♪ ド~ン』っていう。それが、このあと流れるんだな」と話すと、AIさんも「最高ですよね。あそこからしてもう、ワクワクしますよね」と強くうなずき、最後に「We Are The World」をオンエア。共通のお気に入りの1曲を2人で楽しそうに口ずさむ場面もありました。番組では他にも、2児の母であるAIさんが“子どもの名前の由来”や今後の目標を語る場面もありました。次回2月25日(日)の放送は、リスナーの皆さんからのメッセージをお届けします。----------------------------------------------------<番組概要>番組名:木村拓哉 Flow放送日時:毎週日曜11:30~11:55パーソナリティ:木村拓哉番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/flow/