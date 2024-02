SCANDAL・HARUNAの“ユニークな発想”に共感！ リスナーから届いた応援メッセージを紹介

SCANDALがパーソナリティをつとめる番組「SCANDAL Catch up Supported by 明治ブルガリアヨーグルト」。結成、デビューから10年超のキャリアを持ち、最近では国内のみならず世界各国にも熱狂的なファンが多い彼女たち。英語で「最近どう?」という意味の「Catch up」そのままの、フランクな内容でお届けしていきます。2月19日(月)の配信では、リスナーから届いたSCANDAL・HARUNAに関するメッセージを紹介しました。HARUNA:今回はひたすらメールを紹介していきます。さっそく読みます。<リスナーからのメール・ぱーしーさん>SCANDALのみなさん、こんにちは。中学生の頃にSCANDALのファンになりました。高校生時代は勉強や部活で少し(SCANDALをチェックする機会が)減ってしまいましたが、看護学生となってから、再びSCANDALにどハマりしています。その流れで、遅ればせながら「Catch up」を全部遡って聴いているのですが、どうしてもHARUNAさんに伝えたいことがあり、人生で初めて番組にメールをしました。「スメンタル」では、HARUNAさんが「おもち、豆腐」などさまざまな歴史を残されていますが、私が配信を聴きながら想像するものと、HARUNAさんが回答として挙げるものが毎回同じなんです。※「スメンタル」とは、メンバー全員に出題されたお題に対して、SCANDAL全員の答えを一致させることを目的とした番組企画。HARUNAは個性的な解答をすることが多く、たびたび話題になっています。#137では、HARUNAさんが「ホワイトといえば?」に「お餅」と答えた過去があります。ほかのメンバーのみなさんから、「なんで? おもろすぎるって!」とツッコミを入れられるのを聴きながら、HARUNAさんとまったく同じ思考回路なことに喜びつつ、「私って変人なんだ」と落ち込む気持ちも同時にあったりして、なんだか複雑でした(笑)。HARUNAさんは、毎回スメンタルをするたびに落ち込んでいる印象ですが、「ここに仲間がいるので落ち込まないで!」と、ただそれだけを伝えたかったんです。私事ですが、1週間後には看護師国家試験が迫っていて、勉強しても不安な日々です。ですが、これからも毎日SCANDALの曲を聴いて乗り越えていきます!HARUNA:ありがとうございます!TOMOMI:がんばれ~! 国家試験、ドキドキだね。RINA:でも、かわいいなあ。TOMOMI:ハルの仲間がいたね。HARUNA:うん、仲間がいたわ。でも、ちょいちょい、いる。MAMI:ん?HARUNA:ダイレクトメッセージとかで「私も同じです、豆腐が思い浮かびました!」って言ってくれたりして、けっこういるの。MAMI:その前にさ、ハルちゃんって毎回落ち込んでいるの!?TOMOMI:落ち込んでいるよね?HARUNA:うーん……。RINA:落ち込んじゃう?HARUNA:解答が違うことに落ち込んでいるんじゃないの。そこまでびっくりされていることに驚いているの。落ち込んでいるっていうか、びっくりしてるの。MAMI・RINA・TOMOMI:あ~!MAMI:なるほどね。でも、落ち込むことじゃないから。RINA:正解はないからね。TOMOMI:ゲームだから。<番組情報>番組名:SCANDAL Catch up Supported by 明治ブルガリアヨーグルトAuDee、Spotifyで配信中。配信日時:毎週月曜 21:00〜パーソナリティ:SCANDAL番組サイト: https://audee.jp/program/show/100000056