嵐「揺らせ、今を」がきっかけ ダンサー・1ch（CyberAgent Legit）が目指す“プロ”の道

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。2月22日(木)の放送は、ダンスのプロリーグ D.LEAGUE「CyberAgent Legit」のレギュラーダンサー、1ch(イチ)さんがゲスト出演。パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)とCOCO教頭(CRAZY COCO)が、ダンスを始めたきっかけやプロになってからの心境などを聞きました。COCO教頭:ダンスを始めようと思ったきっかけは何だったんですか?1ch:12歳のころなんですけど、嵐さんの「揺らせ、今を」という曲がすごく好きだったんです。そのときに、嵐さんが『ミュージックステーション』に出演されていたんですけど、その曲で嵐さんが踊られているのを見て、「好きな曲で踊れるって最高やん」「ダンスってすごいな」って思ったんです。こもり校長:自分たちの好きな曲を、踊りで表現するのって楽しそうだなと思ったんですか?1ch:そうですね。それがきっかけでした。COCO教頭:「揺らせ、今を」で踊ったことはあるんですか?1ch:ないです(笑)。COCO教頭:そうなんですか!?こもり校長:そういうのって、意外とないんですよね(笑)。ダンスを職業にしようと思ったのはいつごろでしたか?1ch:中学生のころですかね。地元は広島なんですけど、家の近くにSTUDIO FLEXというダンススタジオがあって。最初からダンスを習っている師匠がいるんですけど、全国的に活躍されていたり、スタジオでインストラクターをされている姿がかっこよくて。好きなことを仕事にしていることがめっちゃかっこよくて、「将来の夢はダンサーだな」と思いました。高校生のときにはそのスタジオでインストラクターとして活動していて、卒業してからもずっと続けていました。こもり校長:自分を育ててもらった場所で、ずっとやってきたんですね。「夢が叶った」と思えた瞬間はありますか?1ch:「プロだな」という実感はまだないです。自分が思い描くプロのダンサーは、全国的に有名で、世界中から呼ばれてダンスだけを仕事にしている……というイメージなんです。ダンスを仕事にはできているんですけど、胸を張って「プロ」というよりは、まだ追い続けている感じです。こもり校長:D.LEAGUEが2021年に発足して、その翌年にLegitに加入されたということですが、きっかけは何だったんですか?1ch:20歳から21歳の1年間、インスタグラムのリール動画を300本上げる、というチャレンジをしたんです。日々上げ続けていたんですけど、21歳になったときにCyberAgent LegitのディレクターをされているFISHBOYさんからDMをもらって。「話があるんだけど」みたいな感じで……。こもり校長:スカウトだ……!1ch:そうですね。こもり校長:そこから、どのような手順で加入になったんですか?1ch:オンラインで面談して、いろいろ話して……そこからすぐ、って感じでした。こもり校長:すぐ加入!COCO教頭:一度も会わずに?!1ch:そうなんです(笑)。こもり校長:加入されてから、まだまだできることはいっぱいあるな~、と視野が広がったりしたんですか?1ch:めちゃめちゃしましたね。D.LEAGUEは加入する前から知っていたし、それを目標にもしていたんです。次の年にまさか入れるとは思っていなくて……!COCO教頭:早かったですね(笑)。1ch:リール動画も、「入れたらいいな」と思いながらやっていたので。まさか次の年に加入しましたけど、「叶ったけど、まだまだいろいろできるわ!」という感じでめちゃめちゃ広がりましたね。COCO教頭:CyberAgent Legitのメンバーのみなさんは、どういう方々なんですか?1ch:僕以外は、小さいときから世界的にも有名で、コンテストの優勝をかっさらっていたり。僕がダンスを始めたころから憧れの存在だったダンサーも……。こもり校長:スーパーキッズと呼ばれていたような方々が、数多く所属されていますね。COCO教頭:そういう方々とメンバーになって、「うわ、やばい」と打ちのめされたようなことはありましたか?1ch:めちゃめちゃありますね。僕も毎日リール動画を撮っていたし「負けていない部分もあるぞ」と思っても、いざ一緒に踊ると「やっぱすげぇわ……」って思うことがすごくあります。「これは練習しないと追いつけない」と思いましたね。COCO教頭:努力でカバーしていったんですね。1ch:そうですね。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/