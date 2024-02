ダンサー・1ch「1、2を争うくらいの印象深いステージ」 GENERATIONS中務裕太とのコラボをメンバーの“こもり校長”と振り返る

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。2月22日(木)の放送は、ダンスのプロリーグ D.LEAGUE「CyberAgent Legit」のレギュラーダンサー、1ch(イチ)さんがゲスト出演。パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)が、自身の“ダンス仲間”とのつながりについて質問しました。こもり校長:1ch先生、はじめまして!1ch:はじめまして……よろしくお願いします!COCO教頭(CRAZY COCO):お願いします!こもり校長:……緊張されています?1ch:めちゃめちゃしていますね(笑)。こもり校長:ラジオに出られることはあるんですか?1ch:人生初なんです……!こもり校長:初ラジオ! 今のお気持ちはどうですか?1ch:ダンスのステージより緊張します……!こもり校長:CyberAgent Legitには、僕の事務所の後輩(THE JET BOY BANGERZの田中彰さん)も(“地獄”というダンサーネームで)所属していますよね。Legitでプロのダンサーとして活動していて、LDHにも所属してデビューしたんですよね。1ch:そうなんです。こもり校長:僕ではないんですけど、僕らの東京ドームのステージで一緒に踊らせてもらったこともあるんですよね。2年前ぐらいかな?1ch:そうですね。2022年でした。こもり校長:メンバーの中務裕太とLegitのみなさんがコラボして。あのときはありがとうございました。1ch:あれは、僕の人生のなかで1、2を争うくらいの印象深いステージでした。こもり校長:本当ですか!? 中務裕太も、「久々にあんなに楽しくダンスを踊った」って言っていたんです。1ch:そうなんですね! 嬉しい!こもり校長:また何かあれば、一緒に踊らせていただければと思います。1ch:お願いします!こもり校長:2015年発表の曲ですが、なぜこれがかかったんだろう?1ch:実は、この曲を中学校のときにめちゃめちゃ聴いていたんです。こもり校長:ええっ!1ch:僕はクランプというダンスジャンルを主軸に踊っているんですけど、(地元の)広島にはクランプの先生がいなくて独学でやっていたんです。そのときに、GENERATIONSの佐野玲於さんと関口メンディーさんがクランプで踊っているのを見て、「なんだこのかっこいいダンスは!?」と。そこからGENERATIONSさんにめちゃめちゃハマって、この曲を聴いてテンションを上げていました。こもり校長:えー、めちゃめちゃ嬉しい……!1ch:中学校の登校中も、ダンスの発表前とかにも聴いていましたね。なので、僕にとってすごく思い出の曲になります。こもり校長:いろいろ思い出すとしんどい曲なんだけど……(笑)。でもすっごく嬉しいです。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/