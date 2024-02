矢沢永吉、初のNFTデジタル特典を発表　全5タイトルのオリジナル音源

Rolling Stone Japanより2月27日(火)に発売される、矢沢永吉をフィーチャーした特別号『矢沢永吉 日本武道館150 回公演記念 Special Collectors Edition』に付属するデジタル特典のNFTの詳細が発表された。

矢沢永吉にとってNFTのデジタル特典は初の試み。各号ごとに封入されている1つのシリアルナンバーを使用することで、「矢沢永吉スペシャルカラオケ音源」全5タイトルの中からお好みの音源を1曲手に入れることができる。音源はすべて今回の特別ムックのために制作された未公開音源となっており、「チャイナタウン【SUBWAY EXPRESS】」「面影【ONLY ONE ~touch up~】」オリジナル音源、「逃亡者【2002年 / THE DAY】」「PURE GOLD【2021年 / I'm back】」「止まらないHa~Ha【2023年 / Welcome to Rock'n Roll】」ライブ音源のカラオケVer.となっている。

▼全5タイトル

チャイナタウン【SUBWAY EXPRESS】※オリジナル音源

面影【ONLY ONE ~touch up~】※オリジナル音源

逃亡者【2002年 / THE DAY】※LIVE音源

PURE GOLD【2021年 / I'm back】 ※LIVE音源

止まらないHa~Ha【2023年 / Welcome to Rock'n Roll】※LIVE音源

本書は、米ローリングストーン誌が不定期で発行している「スペシャル コレクターズ エディション」の日本オリジナル編集版として、矢沢永吉をフィーチャーした特別号。矢沢永吉の撮り下ろし写真や独占インタビューに加え、記念すべき1977年の初回武道館公演から、昨年の武道館150回公演に至る軌跡を収めた完全保存版の一冊となっている。矢沢の盟友であるドゥービー・ブラザーズのギタリスト、ジョン・マクフィーとの対談も実現し、二人の出会いのエピソードから、マクフィーによる提供楽曲「ROCKINROCKIN MY HEART」の知られざる制作秘話など、深い絆で結ばれたスペシャル対談は必読。その他、スタジオジブリ プロデューサーの鈴木敏夫、川谷絵音、今市隆二による特別インタビュー、そして、いしわたり淳治、伊秩弘将、大沢たかお、鈴木京香、ダイスケはん、三浦大輔、宮本侑芽、谷中敦、柳沢亮太、竜星涼といった各界著名人たち(五十音順)からのコメントも寄せられた矢沢愛に溢れた特別号に仕上がっている。

また、本書に収録されている矢沢永吉のインタビューと矢沢の盟友ジョン・マクフィーとの対談を収録した2本のスペシャル映像も購入者特典として追加発表された。本書をお買い上げいただいた読者の方のみ特別付録として映像へアクセスすることができる。

【写真】矢沢永吉の国立競技場2DAYS(全11枚)

<書籍詳細>

『Rolling Stone Japan 矢沢永吉 日本武道館150 回公演記念 Special Collectors Edition』

発売日:2024年2月27日

予価:3850円(税込)

表紙:特色金箔押し豪華仕様

特典:NFTデジタル特典(矢沢永吉スペシャルカラオケ音源)

サイズ:A4変型 H297mm×W232mm

ページ:96頁

発行元:CCCミュージックラボ株式会社

発売元:株式会社CCCメディアハウス

シリーズ名:メディアハウスムック

ISBNコード:978-4-484-14809-0

Cコード:9473

雑誌コード:66092-84

Amazon:https://www.amazon.co.jp/dp/4484148099

矢沢永吉 Official HP https://www.eikichiyazawa.com/