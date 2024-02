元SDN48でラジオパーソナリティの近藤さや香が、3月23日にエッセイ『しあわせ護心術 - 助けがたくさん降り注ぐ -』(ワニブックス 1,430円/四六判 160ページ)を発売することが22日、わかった。

■“煩わしさから自分を解放する生き方”を全70編にわたりオール書き下ろし

2009年からアイドルグループ・SDN48として活動し、現在はFMヨコハマ『Lovely Day(ハート)』(毎週月曜~木曜9:00~12:00)でラジオパーソナリティを務める近藤。

オール書き下ろしエッセイとなる同作は、近藤が教える“煩わしさから自分を解放する生き方”を収録。「美味しい言葉」、「夜はワクワク」、「そのままが本物」、「ひとりの時間」、「飛ばずに走れ」、「おしりの話」、「いじわる力」、「母乳神話」、「銀杏のセオリー」、「You are what you eat」など全70編にわたり、元気になれる言葉が収められている。

■『しあわせ護心術 - 助けがたくさん降り注ぐ -』はじめに(抜粋)

本には知識だけでなく、気持ちを切り替える力や引き込ませる魅力があります。ですがこの本にはそんなカッコイイ効能はありません。皆さんが日々頑張り、毎晩「はぁ、疲れた~」ってベッドに横になる時に、適当に開いたページを読んで、ふっと力が抜けてくれるといいなと思ってつづったものたちです。タイムラインどおりではないのでどこから開いても良いし、ページをめくる事なくいつでも寝落ちできますよ。睡眠大事。