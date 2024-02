SUPER BEAVER「尋常じゃないスピード感」「同業者に驚かれる」ニューアルバム『音楽』の制作期間を明かす

SUPER BEAVERがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ビーバーLOCKS!」。2月16日(金)の放送では、2月21日(水)リリースのニューアルバム『音楽』を紹介。その制作期間や、こだわりについて語りました。渋谷龍太(Vo.):(全12曲中)シングル曲が約半分ぐらい入っているけど、(もう半分の)新曲たちは具体的にいつぐらいから作り始めたっけね?柳沢亮太(Gt.):言葉にするとビックリするんだけど、レコーディングが2023年の秋にあったのよ。1曲目に入っている「切望」が、アルバムの新曲として最初にできた曲なんだけど、それでも10月の1週目とか2週目とかにできた気がするよね。渋谷:つまり……数ヵ月前(笑)。上杉研太(Ba.):それで2月にリリースとか、引くよね(笑)。柳沢:そう(笑)。結果として、1月にマスタリングっていう最終工程が終わったんだけど……。藤原“35才”広明(Dr.):それ、今年だからね。柳沢:10月から作り始めて、12月に完成させようとしてたから(笑)。渋谷:言うても……聴いてくださる方は、アルバムがどれくらいのスパンで作っているのか、案外わかんなかったりするから。「まあ2ヵ月あったらできんじゃないの?」とか思われがちかもしれないけど、人によっちゃ3年かけて作ったりとかね……!上杉:5年ぶりのアルバムとかね!渋谷:レコーディングなんていうのは、もっと時間をかけて……「実は一昨年の○○からやってました!」みたいな人がたくさんいる中で……。藤原:いるよ、全然いるよ!渋谷:我々、SUPER BEAVERのこの密度っていうのは、やっぱり尋常じゃないのよ(笑)。上杉:同業者に驚かれるよ!柳沢:(笑)。渋谷:自他共に認める尋常じゃないスピード感! 自分たちが、ツアーを回っている最中にやっていましたからね!渋谷:(アルバムには)「切望」から「小さな革命」まで12曲が並んでいるわけだけど、実は“曲間”というものがありまして……。我々のみならずなんだけど、こういうアルバムを作る人ってこの“曲間”までもこだわっていて……。上杉:そうなんですよ!渋谷:この1枚を通して聴いたときに、ちゃんと物語が成立するように「どうやったら今の曲がスっと収まって、次の曲にちゃんとつながるかな?」みたいなこだわりもちゃんと入っているわけでありまして……! 可能ならば、1回はツルっと通して聴いていただけると嬉しいよね。ちなみに藤原さんは、どんなところにこだわった、みたいなのありますか?藤原:そうだね~……こだわりしか入ってないんですけど。それこそ今、ラジオをやらせてもらっているじゃん? メッセージだったり電話でお話ししたりするときに、いろんな言葉を僕らからも投げたり、伺ったりするときの気持ちみたいなものとか……。やなぎのつくってくれた言葉には、最近のこのラジオで話していたこととかも結構入っている気がしていて。すごく届けたい言葉が入っている気がするから、ぜひちゃんと歌詞カードを見ながら聴いてほしいなと思います。柳沢:うん。渋谷:自分たちの一番新しいアルバムが、ちゃんとマスターピースとして届けられるっていうのは……もうなんだかんだ我々、ぼちぼち20年目突入ですからね。上杉:20歳ですか……!柳沢:笑っちまうよ!(笑)。渋谷:本当に我々4人で長いこと歩んできたわけだけど、すごくたくさんの方に支えていただいて。何よりも聴いてくださる方の言葉とか気持ちとか……ライブに行ったらすごくわかるけど、いろんな気持ちを我々が届けると同時に届けてもらっているじゃない? そういうものが、しっかりとSUPER BEAVERの“音楽”となってパッケージングされたんだなって思うと、とっても愛おしい盤ができたなと思いますよね。柳沢:今回のアルバムは……例えば、映画『東京リベンジャーズ2』の主題歌になった「グラデーション」、「儚くない」だったり、ドラマ『マルス-ゼロの革命-』の主題歌(「幸せのために生きているだけさ」)だったり。「実はどこかで聴いたことあったかも!」みたいな楽曲が、もしかしたらあるかもしれなくて。単曲で聴いたことある楽曲をあらためてアルバムで聴いてもらえたら、届けたいものであったり、もしかしたら必要としてくれるような言葉があるんじゃないかなと思います。ぜひ、アルバムで聴いてもらえたら嬉しいなと思います!この日の放送では、出来上がったCDをトーク中に渡され、初めて手に取る様子もオンエアされました。今回のアルバム『音楽』の初回生産限定盤には、特典映像として2023年1月に行われたNHKホールでのライブ映像「SUPER BEAVER アコースティックのラクダ 〜突然NHKホール〜」を同封。「アコースティックライブ自体が、当たり前だけどビーバーって多いわけじゃないから、実は結構レアなんじゃないか」と話していました。詳細はオフィシャルサイトまで。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/