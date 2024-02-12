アニメ「刀剣乱舞 廻 -虚伝 燃ゆる本能寺-」に、さらに30振りの刀剣男士が登場することが明らかに。明日2月13日から30日連続で、30振りの刀剣男士のアニメキャラクタービジュアルが順次披露される。

4月2日23時よりTOKYO MX、BS11ほかで放送開始される「刀剣乱舞 廻 -虚伝 燃ゆる本能寺-」。すでに発表されている物語の中心となる12振りに加え、加州清光、陸奥守吉行、歌仙兼定、蜂須賀虎徹ら30振りが作中に登場する。

「刀剣乱舞 廻 -虚伝 燃ゆる本能寺-」は「舞台『刀剣乱舞』虚伝 燃ゆる本能寺」を脚本原案とした新作アニメ。魔王・織田信長を元主にもつ4振りの刀剣男士たちが、信長が暗殺される本能寺の変へと出陣する姿が描かれる。

刀剣男士30振り

加州清光（CV：増田俊樹）

陸奥守吉行（CV：濱健人）

歌仙兼定（CV：石川界人）

蜂須賀虎徹（CV：興津和幸）

同田貫正国（CV：櫻井トオル）

山伏国広（CV：櫻井トオル）

堀川国広（CV：榎木淳弥）

太郎太刀（CV：泰勇気）

次郎太刀（CV：宮下栄治）

大倶利伽羅（CV：古川慎）

骨喰藤四郎（CV：鈴木裕斗）

乱藤四郎（CV：山本和臣）

前田藤四郎（CV：入江玲於奈）

秋田藤四郎（CV：山谷祥生）

平野藤四郎（CV：浅利遼太）

厚藤四郎（CV：山下大輝）

鳴狐（CV：浅沼晋太郎）

大和守安定（CV：市来光弘）

和泉守兼定（CV：木村良平）

愛染国俊（CV：山下誠一郎）

五虎退（CV：粕谷雄太）

石切丸（CV：高橋英則）

にっかり青江（CV：間島淳司）

蛍丸（CV：井口祐一）

鶯丸（CV：柿原徹也）

岩融（CV：宮下栄治）

今剣（CV：山下大輝）

獅子王（CV：逢坂良太）

蜻蛉切（CV：櫻井トオル）

御手杵（CV：浜田賢二）

アニメ「刀剣乱舞 廻 -虚伝 燃ゆる本能寺-」

2024年4月2日（火）23:00よりTOKYO MX、BS11ほか全8話にて放送

スタッフ

原案：「刀剣乱舞ONLINE」より（DMM GAMES/NITRO PLUS）

監督：市川量也

シリーズ構成・脚本：末満健一（脚本原案：舞台『刀剣乱舞』虚伝 燃ゆる本能寺）

キャラクターデザイン：高田真理

美術監督：根本洋行

撮影監督：野村達哉

音響監督：菊田浩巳

音楽：葛西竜之介

音響制作：楽音舎

編集：ドメリカ

製作：『刀剣乱舞 廻』製作委員会

アニメーション制作：ドメリカ

キャスト

三日月宗近：鳥海浩輔

山姥切国広：前野智昭

宗三左文字：泰勇気

不動行光：阪口大助

へし切長谷部：新垣樽助

薬研藤四郎：山下誠一郎

江雪左文字：佐藤拓也

小夜左文字：村瀬歩

一期一振：田丸篤志

鯰尾藤四郎：斉藤壮馬

燭台切光忠：佐藤拓也

鶴丸国永：斉藤壮馬

ほか

(c)2024 NITRO PLUS・EXNOA LLC/『刀剣乱舞 廻』製作委員会