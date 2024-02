2024年の放送開始が予定されているTVアニメ『異世界スーサイド・スクワッド』より、追加キャラクター&キャスト情報が公開された。

追加キャラクターとして、リック・フラッグ役を八代拓、カタナ役を安済知佳、アマンダ・ウォラー役をくじら、フィオネ役を上田麗奈、アルドラ役を能登麻美子、セシル役を福島潤が担当する。

■リック・フラッグ cv. 八代拓

悪党(ヴィラン)共を率いるエリート軍人。ハンパなく真面目。スーサイド・スクワッドの監視役を務めるが、悪党共の奔放さに振り回されがち。

■カタナ cv. 安済知佳

冷酷な妖刀使い。ハーレイの前に立ちはだかる謎多き存在。ソウルテイカーと呼ばれる刀を使い任務を遂行する。

■アマンダ・ウォラー cv. くじら

泣く子も黙る冷酷無比な司令塔。悪名高きスーサイド・スクワッドを結成した、A.R.G.U.S(アーガス)の長官。目的のためならヴィランの命も犠牲にする不屈の戦略家。

■フィオネ cv. 上田麗奈

異世界の王国の姫君。国民を慈しむ優しい姫で、自分も何かしたいと思ってはいるが、気弱な面もあり、結局母親であるアルドラの言いなりになっている。自由奔放なハーレイのことを気にかけるようになるが…。『異世界スーサイド・スクワッド』オリジナルキャラクター。

■アルドラ cv. 能登麻美子

異世界の王国の女王。厳格で冷酷、その圧倒的な威厳で王国の実権を握り、帝国との戦争の指揮を執る。娘のフィオネには厳しく接することが多い。『異世界スーサイド・スクワッド』オリジナルキャラクター。

■セシル cv. 福島潤

異世界の王国の騎士団長。伝説の武具を託された、かつての救国の英雄。生真面目で苦労人。フィオネ姫への忠義が厚く、姫のお世話係も務めている。『異世界スーサイド・スクワッド』オリジナルキャラクター。

なお、2024年3月23日(土)に行われる【AnimeJapan2024】TVアニメ『異世界スーサイド・スクワッド』ステージにて、八代拓、くじら、上田麗奈の追加登壇も決定しているので、あわせてチェックしておきたい。

TVアニメ『異世界スーサイド・スクワッド』は2024年の放送予定。各詳細はアニメ公式サイトにて。

