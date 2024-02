フィッシュマンズのベストアルバム「『空中』ベスト・オブ・フィッシュマンズ」と「『宇宙』ベスト・オブ・フィッシュマンズ」がアナログ化され、7月24日に同時リリースされる。

「空中」「宇宙」は2005年4月に同時リリースされたオールタイムベスト。「空中」は“晴れ(昼)→夕暮れ時→夜”のイメージで、「宇宙」は“夜→深い夜→夜明け”のイメージで茂木欣一(Dr)がそれぞれ選曲した。

アナログ化に際し、「空中」はクリアスカイブルー、「宇宙」はクリアオレンジのカラーヴァイナルを採用。どちらもCD版と同じスタジオ・Sterling Soundによって最新マスタリングが施される。アナログ化について茂木は「念願叶って本当に嬉しいです!! 2枚組でのリリースということでアナログ盤用の選曲を意識して、音質はもちろん、各面ごとの流れを楽しんでもらうことを何より大切にしました」とコメントしている。

フィッシュマンズ「空中 ベスト・オブ・フィッシュマンズ」収録曲

SIDE A

01. RUNNING MAN

02. GO GO ROUND THIS WORLD!

03 .チャンス

SIDE B

01. BABY BLUE

02. MY LIFE

03. Weather Report

SIDE C

01. 忘れちゃうひととき

02. IN THE FLIGHT

03. SEASON

SIDE D

01. ひこうき(Live)

02. 感謝(驚)

03. いかれたBaby

フィッシュマンズ「宇宙 ベスト・オブ・フィッシュマンズ」収録曲

SIDE A

01. ずっと前

02. 気分

03. MAGIC LOVE

SIDE B

01. エヴリデイ・エヴリナイト

02. SLOW DAYS

03. あの娘が眠ってる

SIDE C

01. 頼りない天使

02. MELODY

03. ナイトクルージング

SIDE D

01. WALKING IN THE RHYTHM

02. 新しい人