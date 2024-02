3月2日に東京・国立代々木競技場第一体育館にて開催される「第38回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2024 SPRING/SUMMER」の新たな出演者が8日、発表された。

「第38回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2024 SPRING/SUMMER」新たな出演者が決定

メインアーティストに、大型新人として期待を集める新・次世代ボーイグループ・TWS(トゥアス)が、TGCにて日本初パフォーマンスをすることが決定した。

TWSは13人組グループ・SEVENTEENが所属するPLEDIS entertainmentから先月1月22日に1st Mini Album『Sparkling Blue』でデビュー。SHINYU(シンユ)、DOHOON(ドフン)、YOUNGJAE(ヨンジェ)、HANJIN(ハンジン)、JIHOON(ジフン)、KYUNGMIN(ギョンミン)の6人からなる。グループ名は「TWENTY FOUR SEVEN WITH US」の略で、1日を意味する数字24と1週間を意味する数字7を全ての瞬間に例え、「いつもTWSと一緒に」という意味を持つ。清涼感あふれる彼らが作り出す独自のジャンル「Boyhood Pop」。TGCでどのような日本初パフォーマンスを見せるのか。

TWSは「僕たちTWSが3月2日『マイナビ東京ガールズコレクション』に出演することになりました! 日本で初めてのパフォーマンスになります。皆さんにお会いできるのがとっても楽しみです!! 僕たちと特別な時間を過ごしましょう! ありがとうございます!」とコメントしている。

また、メインモデルに小宮山莉渚、白宮みずほ、椿、集英社『Seventeen』の専属モデルオーディション「ミスセブンティーン2023」でグランプリを獲得した竹下優名、テレビ東京「おはスタ」にてシン・おはガールとしてレギュラー出演中の15歳の新星・土方エミリが決定。さらに、TGC常連モデルの岡本夏美も決定した。