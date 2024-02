Netflix(ネットフリックス)などのストリーミングサービスで、何が見たいか決まらない時にぴったりのアプリが海外で話題になっています。友達同士やカップルで楽しみながら決められるということなのですが......!?

話題のアプリ「Queue - What to Watch」

今注目を集めている海外の人気アプリは『Queue - What to Watch』。アプリが自分好みの映画やドラマの傾向を把握してくれ、次に見るべき作品を提案してくれるというのもです。

中でも特徴的なのは、友達やカップルと一緒に見る作品まで提案してくれること。お互いの好みが抽出され、同時にそれぞれがアプリ画面をスワイプしていくと、2人にマッチしたものが選ばれるというのです。しかも、マッチした作品の中からルーレットで1つを選んでくれるエンターテイメント性も人気なんだとか。

海外ではそんなアプリにハマってしまう人が続出しているそうで、SNSでは「We need that!(これは欲しい!)」「it's the best one!(これは最高のアプリ)」「I love this app.(このアプリが大好き)」「It's changed the way I watch movies !(映画を見る方法が変わったよ)」などの声が寄せられています。中には、「It's match!!! (マッチしてる〜!!!)」と喜ぶ人も。

友達や恋人と過ごすおうち時間、「映画何みる〜??」なんて時もこのアプリがあれば楽しくなりそうです。気になった方はぜひチェックしてみてください!

※執筆時の時点で日本語版はありません

トレンドリサーチャー:近由梨子

文:安藤美耶

編集:マイナビニュース ワーク&ライフ編集部