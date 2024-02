マクドナルドは、ハッピーセット「ポケモンメザスタ」とハッピーセット「ポケピース」を、2月9日より期間限定で販売する。また、今回はおまけとして「なぞなぞノート」または「あそべるじゆうちょう」のいずれかもあわせて提供するという。

新ハッピーセット キービジュアル

ハッピーセット「ポケモンメザスタ」は、タグを使って、ポケモンとバトルしたり、捕まえたりして遊べる「ポケットモンスター」のアミューズメントマシン「ポケモンメザスタ」とハッピーセットのキャンペーン。「コライドン」や「ミライドン」のマクドナルドオリジナルの2種のスペシャルタグに加え、「グラードン&カイオーガ」、「カイオーガ&グラードン」 、「ルカリオ&レックウザ」、「ピカチュウ&ミュウ」の4種のスペシャルタッグタグを含む、全6種のラインアップがあるとのこと。

タグの裏側に記載のある「攻撃力」や「防御力」、「HP(体力)」などのポケモンの能力の数値をもとに、バトルを論理的に考えながら遊べたり、ゲームの機械の「ボタンの位置」や「タグをはめる位置」から空間認識の力を高めることも期待できるという。

ハッピーセット「ポケピース」は、ポケモンたちののんびりきままで「ピースなくらし」をテーマに描いた「ポケピース」との初のキャンペーン。「ピカチュウ」、「ポッチャマ」「ヒバニー」、「モクロー」、「ニャスパー」、「ピチュー」の全6種類のぬりえ&シールに加え「迷路」や「点つなぎ」、「あみだくじ」などのゲームがセットになったオリジナルブックとのこと。

ぬりえの色を自由に選んで描く遊びは「表現力」を育み、数字の順番を考えながらポケモンの形をたどる、点つなぎ遊びは「図形と空間」の認識を高めることが期待できるのだとか。

ハッピーセット「ポケピース」ぬりえ&シール 表紙

また、キャンペーン開始の同日の2月9日より新しい絵本「いちにちおこめ」とミニ図鑑「乗りもの はたらく自動車③ クイズつき」が登場するという。

