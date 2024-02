没後30年… アイルトン・セナのF1最速時代 マクラーレンMP4/4を大人レゴ化【LEGO】

レゴジャパンは、BMW、マクラーレン・レーシング&セナ・ブランド、メルセデス AMG ペトロナス フォーミュラ1チームとコラボレートした全5種のレーシングカー新商品を2024年3月1日(金)に発売すると発表した。

名前の由来は、発祥の地・デンマーク語の「Leg Godt(よく遊べ)」。世界中にファンを持ち、世界130カ国以上で販売されているレゴブロック。近年は子供だけではなく、大人が趣味の時間を楽しむためのコンテンツ(「大人レゴ」)としても認知され、植物、アート、有名建築から、クルマ、バイク、宇宙まで幅広い商品ラインアップを展開している。大人レゴについては こちら

●製品番号10330

「レゴ アイコンマクラーレンMP4/4&アイルトン・セナ」は、没後30年となるアイルトン・セナに敬意を表し、マクラーレンへの移籍後、圧倒的な強さを誇った1988年型マクラーレンMP4/4を再現。マクラーレン・レーシングとセナ・ブランドとのコラボレーションにより、ステアリングやロッドサスペンション、調整可能なリヤウイングにスリックタイヤ、ミラー、ギヤシフト、ターボチャージャー付きV6エンジンなど、リアルさにこだわった一品だ。さらにアイルトン・セナをモデルにしたレゴミニフィギュアと、マシンとミニフィギュアを置くためのディスプレイスタンドが付属する。

●アイルトン・セナ・ダ・シルバ(Ayrton Senna da Silva 1960年3月21日-1994年5月1日 享年34)

「レゴ アイコンマクラーレンMP4/4&アイルトン・セナ」は2024年2月2日(金)10時から全国のLEGO取扱店舗で予約受付を開始。店舗詳細は こちら

●製品番号10330

■「レゴ アイコンマクラーレンMP4/4&アイルトン・セナ」

価格:1万1480円 対象年齢:18歳以上 ピース数:693個

完成時サイズ:高さ12㎝、長さ32㎝、幅17㎝

その他、3月1日(金)発売の新商品は以下のとおり

●製品番号42171

■「レゴ テクニックMercedes-AMG F1 W14 E Performance」

価格:3万980円 対象年齢:18歳以上 ピース数:1642個

完成時サイズ:高さ13㎝、長さ63㎝、幅26㎝

●製品番号42165

■「レゴ テクニックMercedes-AMG F1 W14 Pull-Back」

価格:3980円 対象年齢:7歳以上 ピース数:240個

完成時サイズ:高さ6㎝、長さ24㎝、幅10㎝

●製品番号76919

■「レゴ スピードチャンピオン2023マクラーレン フォーミュラ1 レースカー」

価格:3780円 対象年齢:9歳以上 ピース数:245個

完成時サイズ:高さ4㎝、長さ19㎝、幅7㎝

●製品番号76922

■「レゴ スピードチャンピオンBMW M4 GT3 & BMW MハイブリッドV8レースカーコンボ」

価格:7280円 対象年齢:9歳以上 ピース数:676個

完成時サイズ:高さ6㎝、長さ16㎝、幅7㎝

●大人も子供も趣味に没頭する時間…いいですよね

〈文=ドライバーWeb編集部〉

The BMW logo, the BMW word mark and the BMW model designation are trademarks of BMW AG and are used under license.

Manufactured under license from McLaren Racing Limited. McLaren is a trademark of McLaren Racing Limited.

Manufactured under license from Mercedes-Benz Grand Prix Limited. "AMG" and "Three Pointed Star in a Ring" are trademarks of Mercedes-Benz Group AG. All other logos featured on the Licensed Product are used with the permission of their respective owners all of whom reserve their respective rights in the same.

©2024 ASE - Produced under license from Senna Brands

Manufactured under license from McLaren Racing Limited. ’McLaren’ is a trademark of McLaren Services Limited. The Sponsor branding marks featured are historic and representative of the branding of the historic era.

LEGO and the LEGO logo are trademarks of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group

LEGO, the LEGO logo and the Minifigure are trademarks of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group.