「卒業する相手に何かかっこいい一言を贈りたいけど何も思い浮かばない…」と悩んでいる方もいるでしょう。

そこで本記事では、卒業メッセージに使えるかっこいい一言を紹介します。使いやすい感動的な一言から、四字熟語・ことわざ、偉人の名言や英語まで、さまざまなジャンルをまとめたので、ぜひ参考にしてください。

卒業メッセージに使えるかっこいい一言【感動的な言葉編】

まずは、定番で使いやすい感動的な言葉を関係性別に紹介します。

友達へ

「お前ならやれる! お前の未来は親友の俺が保証する! 」

「○○は一生の友達! 遠く離れてしまうけど、○○のためならいつでもかけつけるからね」

「自分の道に突き進む○○は誰よりもかっこいいよ! これからも自分を信じて歩んでね」

先輩へ

「先輩は私にとっての太陽でした。これからも輝き続けてください」

「僕が部活で悩んでいたとき、先輩は寄り添ってくれました。僕は先輩の背中を追いかけ続けたいです」

生徒へ

「卒業しても私は一生○○さんの先生だ。辛いときや悩んだときは、いつでも相談に来てくれ。先生が○○さんの居場所になるから」

「君の進む道は希望で満ちあふれている。自信を持って前に進もう」

「君たちと過ごした日々は私にとって宝物です。この先、君たちにたくさんの幸せが訪れるように願っています」

家族へ

「お父さんは今までもこれからもずっと○○の一番の味方だ。○○の側にはいつも家族がついていることを忘れないでくれ」

「自分を信じて突き進め! でも、つらくなったらいつでも帰ってこい!」

「自分の夢を追いかけて挑戦する○○のこと、本当に誇らしく思うよ。大輪の花を咲かせよう」

卒業メッセージに使えるかっこいい一言【四字熟語編】

短いながらも深い意味を持つ四字熟語は卒業メッセージにぴったり。ここでは、卒業メッセージに使えるかっこいい四字熟語を紹介します。

一念通天

「一念通天」は、何事も信じて念じ続ければ、天に通じて成し遂げられるという意味です。「いちねんつうてん」と読みます。

【例文】

「一念通天、自分を信じて突き進もう!」

「もしもこの先自信がなくなったら、一念通天という言葉を思い出して」

臥薪嘗胆

「臥薪嘗胆」は、成功のために苦労に耐えることという意味です。「がしんしょうたん」と読みます。

【例文】

「臥薪嘗胆。若い頃の苦労は未来のための種まきだ」

「臥薪嘗胆を心に刻んで突き進もう」

一期一会

「一期一会」は、一生に一度だけの機会という意味です。人に対して使う場合は、一生に一度きりの大切な出会いという意味で使います。

【例文】

「一期一会という思いで取り組めば、きっと花が咲くよ」

「人生は一期一会。日々を大切に生きていこう」

卒業メッセージに使えるかっこいい一言【ことわざ編】

四字熟語だけでなく、ことわざを用いるのもおすすめ。ここでは、卒業メッセージに使えるかっこいいことわざを紹介します。

継続は力なり

「継続は力なり」は、継続すれば何事も成功につながるという意味です。

【例文】

「継続は力なり。諦めずに自分を信じて進もう!」

「つらくなったときは『継続は力なり』という言葉を思い出して!」

習うより慣れよ

「習うより慣れよ」は、誰かに教わるよりも自分で直接体験した方が身につくという意味です。

【例文】

「習うより慣れよ! ○○の道を究めるんだ!」

「初めての仕事に不安も多いだろうけど、習うより慣れよの精神で飛び込んでいこう!」

思う念力岩をも通す

「思う念力岩をも通す」は、何事も心を込めて行えばできないことはないという意味です。

【例文】

「思う念力岩をも通す! ○○の強い思いが不可能を可能にするよ」

「思う念力岩をも通すと信じて突き進んでいこう」

卒業メッセージに使えるかっこいい一言【名言編】

偉人の名言を借りてみるのも良いでしょう。ここでは、卒業メッセージに使えるかっこいい名言を紹介します。

ウォルト・ディズニー

原文 : All our dreams can come true, if we have the courage to pursue them.

訳 : 「追いかけ続ける勇気さえあれば、絶対に夢は叶います」

ディズニーランドの生みの親、ウォルト・ディズニーの名言です。自分の夢に向かって頑張ろうとしている相手を勇気づける言葉として使えます。

ヘレン・ケラー

原文 : Although the world is full of suffering, it is also full of the overcoming of it.

訳 : 「世の中は辛いことで溢れていますが、それに打ち勝つことも溢れています」

アメリカの社会福祉活動家、ヘレン・ケラーの言葉です。新しい道に不安を感じる相手に前向きになってもらいたいときに使えます。

アルベルト・アインシュタイン

原文 : The value of a college education is not the learning of many facts but the training of the mind to think.

訳 : 「大学教育の価値は数多くの事実を学ぶことではなく、考える心を鍛えることです」

アメリカの物理学者、アルベルト・アインシュタインの言葉です。大学に進学する生徒や子どもに向けたメッセージとして使えます。

卒業メッセージに使えるかっこいい一言【英語編】

英語で一言メッセージを書きたいという方も多いのではないでしょうか。ここでは、卒業メッセージに使えるかっこいい英語の一言を紹介します。

You can do it

「You can do it」は、「あなたならできるよ」という意味です。新しい道に進もうとする相手の背中を押すメッセージとして使えます。

【例文】

「You can do it! 自分を信じて進もう!」

Never give up

「Never give up」は、「あきらめないで」という意味です。浪人する相手や資格試験を控えている相手などを励ます言葉として使うのも良いでしょう。

【例文】

「Never give up! 必ず道は開けるよ」

Believe in yourself

「Believe in yourself」は、「自分を信じて」という意味です。夢を叶えるために挑戦しようとしている相手を応援する言葉として使えます。

【例文】

「Believe in yourself! 夢はきっと叶うよ」

かっこいい卒業メッセージで気持ちを伝えよう

卒業メッセージに使えるかっこいい一言を紹介してきました。

卒業メッセージでもらった言葉は大人になっても忘れられないものです。相手にとって良い思い出になるよう、ぜひ本記事で紹介した言葉を参考に、かっこいいメッセージを贈りましょう。