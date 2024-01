NHK BSの音楽番組「The Covers」の松任谷由実特集「ユーミン・ナイト!2024」が3月3、10日の2週にわたり放送される。

ゲストはユーミンを愛する大橋トリオ & THE CHARM PARKとRei。さらに今回はNHK総合で3月に放送される、ユーミンの名曲から生まれたドラマ「ユーミンストーリーズ」とのコラボレーションとして、ドラマで主演を務める夏帆、麻生久美子がスタジオ出演、宮崎あおいがVTR出演し、ユーミン楽曲への思いを語る。

第1夜では1980年代のユーミン楽曲をテーマに、大橋トリオ & THE CHARM PARKがドラマでもモチーフとなった楽曲「青春のリグレット」をギター弾き語りセッションで披露。1990年代のユーミン楽曲がテーマとなる第2夜ではReiが亀田誠治とのセッションで「輪舞曲(ロンド)」をパフォーマンスする。

さらに番組放送10年の歴史の中で最もカバーされたユーミンの「80年代&90年代カバーセレクション」も届けられる。なお「ユーミン・ナイト!2024」はBSプレミアム4Kで2月3、10日に先行放送される。

「The Covers」

ユーミン・ナイト!2024 【第1夜】 ~80年代とユーミン名曲~

先行放送:2月3日(土)21:00~21:29(BSプレミアム4K)

本放送:3月3日(日)22:50~23:19(NHK BS)

<出演者>

カバーズゲスト:大橋トリオ & THE CHARM PARK / Rei

スペシャルゲスト:麻生久美子 / 夏帆

MC:リリー・フランキー / 上白石萌歌

語り:堂本光一

<曲目>

大橋トリオ & THE CHARM PARK

・青春のリグレット(松任谷由実)

・The Yonder(大橋トリオ & THE CHARM PARK)

ユーミン・ナイト!2024 【第2夜】 ~90年代とユーミン名曲~

先行放送:2月10日(土)21:00~21:29(BSプレミアム4K)

本放送:3月10日(日)22:50~23:19(NHKBS)

<出演者>

カバーズゲスト:大橋トリオ & THE CHARM PARK / Rei w/亀田誠治

スペシャルゲスト:麻生久美子 / 夏帆

インタビュー出演:宮崎あおい

MC:リリー・フランキー / 上白石萌歌

語り:堂本光一

<曲目>

Rei×亀田誠治スペシャルセッション

・輪舞曲(ロンド)(松任谷由実)

Rei

・Lonely Dance Club(Rei)



