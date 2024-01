『仮面ライダー電王』より、仮面ライダーゼロノスをモチーフとしたスニーカーが登場する。「仮面ライダーゼロノス スニーカー HENSHIN by KAMEN RIDER」(23,100円)として抽選販売。5月発送予定。

「HENSHIN by KAMEN RIDER」は、平成以降に放映された歴代の『仮面ライダー』作品をフィーチャーしたファッションブランド。今回は『仮面ライダー電王』より、桜井侑斗とデネブから溢れる「愛しさ」や自己犠牲の上で変身する「切なさ」、かーなーりの「強さ」をイメージしたエモーショナルなスニーカーが登場する。

タン部分には、仮面ライダーゼロノスの決め台詞にちなんだ「WAY TOO STRONG」(かなり強い)という文字を刺繍し「アルタイルフォーム」を表現。一方、付け外しができるタンカバーには「JUST A DECORATION」(ただの飾り)という文字を刺繍して「ベガフォーム」を表現し、1つのスニーカーで2つのフォームを再現した。また、星空をデザインしたインソールには、変身理由である「for the sake of a beloved future」(愛すべき者の未来のために)を記載している。

エアーを採用した踵部分には「2007.01.10」の文字をさりげなく印字し、ゼロノスの胸のレールをモチーフとしたベルトをデザイン。ベルトの裏には「LOVE&REASON」「FLOWER」の文字が何かから守るように隠されているなど、スニーカーとしてのデザイン性を忘れずに、ゼロノスの配色やキャラクターの内面を表現している。

なお、抽選の受付は2月13日の23時まで。5月下旬に当選が発表されるとのこと。

(C)石森プロ・東映