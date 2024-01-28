◆ 阪神
【日程】
2月1日（木）～2月27日（火）
※5日・9日・15日・21日は休憩日
【場所】
1軍：沖縄県宜野座村「バイトするならエントリー宜野座スタジアム」ほか
2軍：沖縄県うるま市「うるま市具志川野球場」ほか
【中継局】
・スカイA「猛虎キャンプリポート」
〈放送予定〉
2/1(木)～2/27(火)10:00～＜生中継＞ 他
※2/1(木)と2/27(火)は09:00～
※2/5(月)・2/9(金)・2/15(木)・2/21(水)は放送なし
◆ 広島
【日程】
2月1日(木）～2月27日(火)
※1軍は2月5日(月）・9日(金）・14日(水)・19日(月)・22日(木）、2軍は2月9日(金)・15日(木）・19日(月）・22日(木)が休憩日
【場所】
1軍：宮崎県日南市「天福球場」、沖縄県沖縄市「ゴザしんきんスタジアム」ほか
2軍：大野練習場、宮崎県日南市「東光寺球場」（13日まで）、「天福球場」ほか
※1軍は13日まで宮崎県日南市で練習後15日から沖縄県に移動し、2軍は4日まで広島の大野で練習後日南に移動。
【中継局】
・J SPORTS 1「野球好き広島キャンプ」
〈放送予定〉
日南キャンプ:2/1(木)～2/13(火)11:00～＜生中継＞
沖縄キャンプ:2/15(木)～2/27(火)11:00～＜生中継＞
※2/1(木)は10:30～
※2/24(土)は10:00～
※2/5(月)・2/9(金)・2/14(水)・2/19(月)・2/22(木)は放送なし
◆ DeNA
【日程】
2月1日（木）～2月25日（日）
※1軍は2月5日(月)・9日(金)・14 日(水)・20 日(火)、2軍は2月5日(月)・9日(金)・13日(火)・17日(土)が休憩日
【場所】
A班：沖縄県宜野湾市「ユニオンですからスタジアム宜野湾」ほか
B班：鹿児島県奄美市「名瀬運動公園市民球場」ほか
【中継局】
・TBSチャンネル2「生中継！横浜DeNAベイスターズ 2024春季キャンプ」（※1軍のみ）
〈放送予定〉
2/1(木)10:00～15:00＜生中継＞
2/6(火)10:00～15:00＜生中継＞
2/10(土)10:00～17:00＜生中継＞※12:30～紅白戦
2/12(月・休)10:00～17:00＜生中継＞※12:30～練習試合vs中日ドラゴンズ
2/15(木)10:00～17:00＜生中継＞※12:30～練習試合vs北海道日本ハムファイターズ
2/18(日)10:00～17:00＜生中継＞※12:30～練習試合vs千葉ロッテマリーンズ
※放送スケジュールは、予告無く変更となる場合あり
※当日の天候等より、練習中断・中止・スケジュール変更の可能性あり
◆ 巨人
【日程】
1軍：2月1日（木）～2月28日（水）※5日（月）、9日（金) 、15（木）、20日（火）、26日（月)は休憩日
2軍：2月1日（木）～2月29日（木）※5日（月）、9日（金)、15日（木）、20日（火）、26日（月）は休憩日
3軍：2月1日（木）～2月28日（水）※7日（水）、14日（水)、21日（水）は休憩日
【場所】
1軍：宮崎県宮崎市「ひなたサンマリンスタジアム宮崎」、沖縄県那覇市「沖縄セルラースタジアム那覇」ほか
2軍：宮崎県宮崎市「ひなたひむかスタジアム」ほか
3軍：宮崎県都城市「高城運動公園野球場」ほか
※1軍は14日（水）まで宮崎で練習後、16日（金）から那覇に移動。
【中継局】
・日テレジータス「巨人春季キャンプ中継2024」
〈放送予定〉
2/1(木)～2/28(水)11:00～＜生中継＞ 他
※2/12(月・祝)は13:30～、2/17(土)は12:15～
※2/5(月)・2/9(金)・2/15(木)・2/20(火)・23(金・祝)～26(月)は放送なし
※2/1(木)～2/14(水)は宮崎キャンプ、2/16(金)～2/28(水)は那覇キャンプ
◆ ヤクルト
【日程】
1軍：2月1日（木）～2月28日（水）※5日（月）・9日（金）・14日（水）・19日（月）・22日（木）・26日（月）は休憩日
2軍：2月1日（木）～2月29日（木）※8日（木）・13日（火）・17日（土）・22日（木）・26日（月）は休憩日
【場所】
1軍：沖縄県浦添市「ANA BALL PARK 浦添」ほか
2軍：戸田練習場、宮崎県西都市「西都原運動公園野球場」ほか
※2軍は1日（木）から3日（土）まで戸田で練習後、5日（月）から宮崎へ移動
【中継局】
・フジテレビＯＮＥ「SWALLOWS CAMP L!VE 2024」
〈放送予定〉
2/1(木)～2/25(日)10:30～＜生中継＞
※2/18(日)・2/23(金・祝)は12:00～
※2/5(月)～2/9(金)・2/12(月・休)～2/16(金)・2/19(月)～2/22(木)は放送なし
※2/24(土)はオープン戦のため休止
◆ 中日
【日程】
1軍：2月1日（木）～2月25日（日）
2軍：2月1日（木）～2月24日（土）
※2月5日(月)・9日(金)・14日(水)・19日(月)は休憩日
【場所】
1軍：沖縄県北谷町「Agreスタジアム北谷」ほか
2軍：沖縄県読谷村「オキハム読谷平和の森球場」ほか
【中継局】
・J SPORTS 2「野球好き中日キャンプin北谷」
〈放送予定〉
2/1(木)～2/22(木)11:00～＜生中継＞
※2/1(木)は10:30～
※2/5(月)・2/9(金)・2/14(水)・2/19(月)は放送なし
◆ オリックス
【日程】
2月2日(金)～2月29日(木)
※2月5日(月)・9日(金)・13日(火)・19日(月)・22日(木)・26日(月)は休憩日
【場所】
1軍：宮崎県宮崎市「清武総合運動公園（SOKKENスタジアム）」ほか
2軍：宮崎県宮崎市「宮崎市清武総合運動公園（清武第二野球場）」ほか
【中継局】
・J SPORTS 3「野球好きオリックスキャンプin宮崎」
〈放送予定〉
2/2(金)～2/27(火)11:00～＜生中継＞
※2/2(金)は10:30～
※2/5(月)・2/9(金)・2/13(火)・2/19(月)・2/22(木)・2/26(月)は放送なし
◆ ロッテ
【日程】
2月1日（木）～2月26日（月）※6日(火)・12日(月)・16日(金)・20日(火)・24日(土)は休憩日
2月13日（火）～2月25日（日）※19日(月)は休憩日
【場所】
沖縄県石垣島「石垣市中央運動公園野球場」ほか
沖縄県糸満市「糸満市西崎総合運動公園」ほか
【中継局】
・日テレNEWS24「千葉ロッテマリーンズ春季キャンプ2024」
〈放送予定〉
1次キャンプ:2/1(木)～2/11(日・休)10:00～＜生中継＞
※2/1(木)・2/11(日・休)は09:00～
※2/6(火)は放送なし
◆ ソフトバンク
【日程】
2月1日（木）～2月29日（木）
※5日（月）・9日（金）・14日（水）・19日（月）・26（月）は休憩日
【場所】
1軍：宮崎県宮崎市「生目の杜運動公園」ほか
2軍：福岡県筑後市「タマホーム スタジアム筑後」ほか
【中継局】
・スポーツライブ＋「HAWKS宮崎春季キャンプ中継2024」
〈放送予定〉
2/1(木)～2/25(日)10:00～＜生中継＞
※2/5(月)・2/9(金)・2/14(水)・2/19(月)は放送なし
◆ 楽天
【日程】
1軍：2月1日（木）～18日（日）※2月5日（月）・9日（金）・14日（水）は休憩日
2軍：2月1日（木）～28日（水）※2月5日（月）・9日（金）・14日（水）・2月24日（土）は休憩日
【場所】
1軍：沖縄県金武町「金武町ベースボールスタジアム」ほか
2軍：沖縄県久米島町「久米島野球場」、宮崎県日向市「大王谷運動公園野球場」ほか
※2軍は18日（日）まで沖縄で練習後、19日に移動して20日（火）から宮崎で練習。
【中継局】
・J SPORTS 4「野球好き楽天キャンプin金武」
〈放送予定〉
2/1(木)～2/18(日)11:00～＜生中継＞
※2/1(木)・2/3(土)・2/10(土)は10:30～、2/13(火)・2/18(日)は12:45～
※2/5(月)・2/9(金)・2/11(日・休)・2/14(水)・2/17(土)は放送なし
◆ 西武
【日程】
2月6日（火）～2月25日（日）
※2月10日(土)・15日(木)・20日(火)は休憩日
【場所】
A班：宮崎県日南市「南郷中央公園」ほか
B班：高知県高知市「県立春野総合運動公園」ほか
【中継局】
・フジテレビＴＷＯ「LIONS CAMP L!VE 2024」
〈放送予定〉
2/6(火)～2/25(日)10:00～＜生中継＞
※2/23(金・祝)は10:40～
※2/7(水)～2/10(土)・2/12(月・休)～2/16(金)・2/19(月)～2/22(木)は放送なし
◆ 日本ハム
【日程】
1軍：2月1日(木)～2月25日(日)※5日（月）・9日（金）・14日（水）・20日（火）は休憩日
2軍：2月1日(木)～2月24日(土)※5日（月）・9日（金）・14日（水）・19日（月）は休憩日
【場所】
1軍：沖縄県名護市「タピックスタジアム名護（名護市営球場）」ほか
2軍：沖縄県国頭郡「かいぎんスタジアム国頭」ほか
【中継局】
・GAORA SPORTS「ファイターズキャンプLIVE 2024」
〈放送予定〉
2/1(木)～2/25(日)10:00～＜生中継＞ 他
※2/1(木)は09:00～、2/20(火)は12:45～
※2/5(月)・2/9(金)・2/14(水)～2/15(木)は放送なし