ひなたサンマリンスタジアム宮崎で強化合宿を行っている侍ジャパン

◆ 阪神

【日程】

2月1日（木）～2月27日（火）

※5日・9日・15日・21日は休憩日

【場所】

1軍：沖縄県宜野座村「バイトするならエントリー宜野座スタジアム」ほか

2軍：沖縄県うるま市「うるま市具志川野球場」ほか

【中継局】

・スカイA「猛虎キャンプリポート」

〈放送予定〉

2/1(木)～2/27(火)10:00～＜生中継＞ 他

※2/1(木)と2/27(火)は09:00～

※2/5(月)・2/9(金)・2/15(木)・2/21(水)は放送なし

◆ 広島

【日程】

2月1日(木）～2月27日(火)

※1軍は2月5日(月）・9日(金）・14日(水)・19日(月)・22日(木）、2軍は2月9日(金)・15日(木）・19日(月）・22日(木)が休憩日

【場所】

1軍：宮崎県日南市「天福球場」、沖縄県沖縄市「ゴザしんきんスタジアム」ほか

2軍：大野練習場、宮崎県日南市「東光寺球場」（13日まで）、「天福球場」ほか

※1軍は13日まで宮崎県日南市で練習後15日から沖縄県に移動し、2軍は4日まで広島の大野で練習後日南に移動。

【中継局】

・J SPORTS 1「野球好き広島キャンプ」

〈放送予定〉

日南キャンプ:2/1(木)～2/13(火)11:00～＜生中継＞

沖縄キャンプ:2/15(木)～2/27(火)11:00～＜生中継＞

※2/1(木)は10:30～

※2/24(土)は10:00～

※2/5(月)・2/9(金)・2/14(水)・2/19(月)・2/22(木)は放送なし

◆ DeNA

【日程】

2月1日（木）～2月25日（日）

※1軍は2月5日(月)・9日(金)・14 日(水)・20 日(火)、2軍は2月5日(月)・9日(金)・13日(火)・17日(土)が休憩日

【場所】

A班：沖縄県宜野湾市「ユニオンですからスタジアム宜野湾」ほか

B班：鹿児島県奄美市「名瀬運動公園市民球場」ほか

【中継局】

・TBSチャンネル2「生中継！横浜DeNAベイスターズ 2024春季キャンプ」（※1軍のみ）

〈放送予定〉

2/1(木)10:00～15:00＜生中継＞

2/6(火)10:00～15:00＜生中継＞

2/10(土)10:00～17:00＜生中継＞※12:30～紅白戦

2/12(月・休)10:00～17:00＜生中継＞※12:30～練習試合vs中日ドラゴンズ

2/15(木)10:00～17:00＜生中継＞※12:30～練習試合vs北海道日本ハムファイターズ

2/18(日)10:00～17:00＜生中継＞※12:30～練習試合vs千葉ロッテマリーンズ

※放送スケジュールは、予告無く変更となる場合あり

※当日の天候等より、練習中断・中止・スケジュール変更の可能性あり

◆ 巨人

【日程】

1軍：2月1日（木）～2月28日（水）※5日（月）、9日（金) 、15（木）、20日（火）、26日（月)は休憩日

2軍：2月1日（木）～2月29日（木）※5日（月）、9日（金)、15日（木）、20日（火）、26日（月）は休憩日

3軍：2月1日（木）～2月28日（水）※7日（水）、14日（水)、21日（水）は休憩日

【場所】

1軍：宮崎県宮崎市「ひなたサンマリンスタジアム宮崎」、沖縄県那覇市「沖縄セルラースタジアム那覇」ほか

2軍：宮崎県宮崎市「ひなたひむかスタジアム」ほか

3軍：宮崎県都城市「高城運動公園野球場」ほか

※1軍は14日（水）まで宮崎で練習後、16日（金）から那覇に移動。

【中継局】

・日テレジータス「巨人春季キャンプ中継2024」

〈放送予定〉

2/1(木)～2/28(水)11:00～＜生中継＞ 他

※2/12(月・祝)は13:30～、2/17(土)は12:15～

※2/5(月)・2/9(金)・2/15(木)・2/20(火)・23(金・祝)～26(月)は放送なし

※2/1(木)～2/14(水)は宮崎キャンプ、2/16(金)～2/28(水)は那覇キャンプ

◆ ヤクルト

【日程】

1軍：2月1日（木）～2月28日（水）※5日（月）・9日（金）・14日（水）・19日（月）・22日（木）・26日（月）は休憩日

2軍：2月1日（木）～2月29日（木）※8日（木）・13日（火）・17日（土）・22日（木）・26日（月）は休憩日

【場所】

1軍：沖縄県浦添市「ANA　BALL　PARK　浦添」ほか

2軍：戸田練習場、宮崎県西都市「西都原運動公園野球場」ほか

※2軍は1日（木）から3日（土）まで戸田で練習後、5日（月）から宮崎へ移動

【中継局】

・フジテレビＯＮＥ「SWALLOWS CAMP L!VE 2024」

〈放送予定〉

2/1(木)～2/25(日)10:30～＜生中継＞

※2/18(日)・2/23(金・祝)は12:00～

※2/5(月)～2/9(金)・2/12(月・休)～2/16(金)・2/19(月)～2/22(木)は放送なし

※2/24(土)はオープン戦のため休止

◆ 中日

【日程】

1軍：2月1日（木）～2月25日（日）

2軍：2月1日（木）～2月24日（土）

※2月5日(月)・9日(金)・14日(水)・19日(月)は休憩日

【場所】

1軍：沖縄県北谷町「Agreスタジアム北谷」ほか

2軍：沖縄県読谷村「オキハム読谷平和の森球場」ほか

【中継局】

・J SPORTS 2「野球好き中日キャンプin北谷」

〈放送予定〉

2/1(木)～2/22(木)11:00～＜生中継＞

※2/1(木)は10:30～

※2/5(月)・2/9(金)・2/14(水)・2/19(月)は放送なし

◆ オリックス

【日程】

2月2日(金)～2月29日(木)

※2月5日(月)・9日(金)・13日(火)・19日(月)・22日(木)・26日(月)は休憩日

【場所】

1軍：宮崎県宮崎市「清武総合運動公園（SOKKENスタジアム）」ほか

2軍：宮崎県宮崎市「宮崎市清武総合運動公園（清武第二野球場）」ほか

【中継局】

・J SPORTS 3「野球好きオリックスキャンプin宮崎」

〈放送予定〉

2/2(金)～2/27(火)11:00～＜生中継＞

※2/2(金)は10:30～

※2/5(月)・2/9(金)・2/13(火)・2/19(月)・2/22(木)・2/26(月)は放送なし

◆ ロッテ

【日程】

2月1日（木）～2月26日（月）※6日(火)・12日(月)・16日(金)・20日(火)・24日(土)は休憩日

2月13日（火）～2月25日（日）※19日(月)は休憩日

【場所】

沖縄県石垣島「石垣市中央運動公園野球場」ほか

沖縄県糸満市「糸満市西崎総合運動公園」ほか

【中継局】

・日テレNEWS24「千葉ロッテマリーンズ春季キャンプ2024」

〈放送予定〉

1次キャンプ:2/1(木)～2/11(日・休)10:00～＜生中継＞

※2/1(木)・2/11(日・休)は09:00～

※2/6(火)は放送なし

◆ ソフトバンク

【日程】

2月1日（木）～2月29日（木）

※5日（月）・9日（金）・14日（水）・19日（月）・26（月）は休憩日

【場所】

1軍：宮崎県宮崎市「生目の杜運動公園」ほか

2軍：福岡県筑後市「タマホーム スタジアム筑後」ほか

【中継局】

・スポーツライブ＋「HAWKS宮崎春季キャンプ中継2024」

〈放送予定〉

2/1(木)～2/25(日)10:00～＜生中継＞

※2/5(月)・2/9(金)・2/14(水)・2/19(月)は放送なし

◆ 楽天

【日程】

1軍：2月1日（木）～18日（日）※2月5日（月）・9日（金）・14日（水）は休憩日

2軍：2月1日（木）～28日（水）※2月5日（月）・9日（金）・14日（水）・2月24日（土）は休憩日

【場所】

1軍：沖縄県金武町「金武町ベースボールスタジアム」ほか

2軍：沖縄県久米島町「久米島野球場」、宮崎県日向市「大王谷運動公園野球場」ほか

※2軍は18日（日）まで沖縄で練習後、19日に移動して20日（火）から宮崎で練習。

【中継局】

・J SPORTS 4「野球好き楽天キャンプin金武」

〈放送予定〉

2/1(木)～2/18(日)11:00～＜生中継＞

※2/1(木)・2/3(土)・2/10(土)は10:30～、2/13(火)・2/18(日)は12:45～

※2/5(月)・2/9(金)・2/11(日・休)・2/14(水)・2/17(土)は放送なし

◆ 西武

【日程】

2月6日（火）～2月25日（日）

※2月10日(土)・15日(木)・20日(火)は休憩日

【場所】

A班：宮崎県日南市「南郷中央公園」ほか

B班：高知県高知市「県立春野総合運動公園」ほか

【中継局】

・フジテレビＴＷＯ「LIONS CAMP L!VE 2024」

〈放送予定〉

2/6(火)～2/25(日)10:00～＜生中継＞

※2/23(金・祝)は10:40～

※2/7(水)～2/10(土)・2/12(月・休)～2/16(金)・2/19(月)～2/22(木)は放送なし

◆ 日本ハム

【日程】

1軍：2月1日(木)～2月25日(日)※5日（月）・9日（金）・14日（水）・20日（火）は休憩日

2軍：2月1日(木)～2月24日(土)※5日（月）・9日（金）・14日（水）・19日（月）は休憩日

【場所】

1軍：沖縄県名護市「タピックスタジアム名護（名護市営球場）」ほか

2軍：沖縄県国頭郡「かいぎんスタジアム国頭」ほか

【中継局】

・GAORA SPORTS「ファイターズキャンプLIVE 2024」

〈放送予定〉

2/1(木)～2/25(日)10:00～＜生中継＞ 他

※2/1(木)は09:00～、2/20(火)は12:45～

※2/5(月)・2/9(金)・2/14(水)～2/15(木)は放送なし