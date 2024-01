4月28日から行われる音楽フェス「JAPAN JAM 2024」の出演アーティスト第1弾が発表された。

今年の「JAPAN JAM」は4月28日、29日、5月3日、4日、5日の5日開催。会場は例年と同じく千葉・千葉市蘇我スポーツ公園だ。今年は4つ目のステージ「WING STAGE」を新設し、若手や新世代のアーティストの出演がさらに増加される。

第1弾として発表されたのは、4月28日出演の櫻坂46、サバシスター、ももいろクローバーZ、29日出演のgo!go!vanillas、Saucy Dog、緑黄色社会、5月3日出演のSUPER BEAVER、j羊文学、マカロニえんぴつ、4日出演のASIAN KUNG-FU GENERATION、マキシマム ザ ホルモン、UNISON SQUARE GARDEN、5日出演のUVERworld、Creepy Nuts、BE:FIRSTら41組。公式アプリ「Jフェス」では1月29日16:00までチケットの第1次抽選先行予約を受け付けている。

JAPAN JAM 2024

2024年4月28日(日)千葉県 千葉市蘇我スポーツ公園

<出演者>

[Alexandros] / カネヨリマサル / クリープハイプ / 櫻坂46 / サバシスター / 女王蜂 / シンガーズハイ / sumika / ももいろクローバーZ / and more



2024年4月29日(月・祝)千葉県 千葉市蘇我スポーツ公園

<出演者>

おいしくるメロンパン / go!go!vanillas / Conton Candy / Saucy Dog / This is LAST / ねぐせ。 / マルシィ / 緑黄色社会 / and more



2024年5月3日(金・祝)千葉県 千葉市蘇我スポーツ公園

<出演者>

imase / シャイトープ / SUPER BEAVER / ハルカミライ / ハンブレッダーズ / 羊文学 / マカロニえんぴつ / モーニング娘。'24 / and more



2024年5月4日(土・祝)千葉県 千葉市蘇我スポーツ公園

<出演者>

ASIAN KUNG-FU GENERATION / KUZIRA / すりぃ / DISH// / NEE / PEOPLE 1 / マキシマム ザ ホルモン / UNISON SQUARE GARDEN / and more



2024年5月5日(日・祝)千葉県 千葉市蘇我スポーツ公園

<出演者>

UVERworld / THE ORAL CIGARETTES / KEYTALK / Creepy Nuts / Novel Core / BE:FIRST / 04 Limited Sazabys / ヤバイTシャツ屋さん / and more