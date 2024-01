SPYAIRが4月から全国ツアー「SPYAIR TOUR 2024 -ORANGE-」を開催することが決定した。

このツアーはSPYAIRが2月14日に発売する新作EP「オレンジ」を携え、全国7都市を回るもの。4月3日の神奈川・SUPERNOVA KAWASAKIを皮切りに、宮城、北海道、福岡、大阪、愛知で行われ、5月5日に東京・EX THEATER ROPPONGIでファイナルを迎える。オフィシャルモバイルファンクラブ「AIR-GATE」では会員を対象にチケットの最速先行予約を受け付けている。

新作EP「オレンジ」は2月16日に全国公開されるアニメ映画「劇場版ハイキュー!! ゴミ捨て場の決戦」の主題歌としてSPYAIRが書き下ろした表題曲など4曲を収めた作品。本EPの期間生産限定盤は同映画の描き下ろしイラストを採用した大型紙ジャケット仕様となり、中面には映画のキービジュアルや名場面がちりばめられた「ハイキュー!!」尽くしのパッケージとなる。

「SPYAIR TOUR 2024 -ORANGE-」

2024年4月3日(水)神奈川県 SUPERNOVA KAWASAKI

2024年4月5日(金)宮城県 Rensa

2024年4月11日(木)北海道 札幌PENNY LANE24

2024年4月19日(金)福岡県 DRUM LOGOS

2024年4月21日(日)大阪府 GORILLA HALL OSAKA

2024年4月25日(木)愛知県 DIAMOND HALL

2024年5月5日(日・祝)東京都 EX THEATER ROPPONGI

SPYAIR「オレンジ」収録曲

01. オレンジ

02. イマジネーション - New Version -

03. アイム・ア・ビリーバー - New Version -

04. One Day - New Version -

+上記4曲のインストゥルメンタルバージョン