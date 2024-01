日光浴は最高の“自己投資” ものまねアーティスト松浦航大が語る「太陽のある生活」

お笑い芸人、テレビMC、コメンテーター、DJとして活動するふかわりょうと、TOKYO FMアナウンサーの村田睦がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「野菜をMOTTO presents ○○のある生活」(毎週土曜11:30~11:55)。普段の生活に“ひと足し”して心豊かになるモノ・コトについて考えていきます。毎回ゲストを迎え、1週間の慌ただしさを癒やしてくれる「〇〇なもの」「〇〇の生活」について伺っていきます。

2023年12月30日(土)、2024年1月6日(土)の放送は、“変幻自在の七色ボイス”を持つ歌手・YouTuberの松浦航大さんがゲスト出演。松浦さんは1月13日(土)よりワンマンライブツアー「松浦航大Concert Tour "The Time Has Come" Supported by YABUSHITA」を開催します。

12月30日(土)の放送では、松浦さんが「太陽のある生活」について語ってくれました。

1993年生まれ、北海道出身の松浦さん。YouTubeに投稿した複数のアーティストの歌まね動画がSNSで話題となり、数多くのテレビ番組に出演。自身のSNS総再生回数は3億回以上。歌唱、ものまねはもちろんボイスパーカッションなども得意とし、作詞・作曲も手がけています。

そんな松浦航大さんの「○○のある生活」は、「太陽のある生活」。太陽の光をたくさん浴びて、心を元気にすることを心がけています。

◆太陽の光は元気の源

村田:松浦航大さんの「〇〇のある生活」は何でしょうか?

松浦:「太陽のある生活」です。太陽が大好きで、日が出ていたら外に出ちゃいます。(日光を浴びると)ビタミンDが生成されるし、セロトニンという幸せホルモンも脳内に出るので。太陽の光を浴びることは最大の自己投資だなという感覚なので、暇があれば浴びています。

ふかわ:いつ頃からそういう感覚になりました?

松浦:ここ2年ぐらいです。昼間、外に出ながらでも作業できることがけっこう多いので、太陽の光を浴びながら仕事をしていると「生き物として強くなっている!」という気分になれるんです(笑)。

ふかわ:(日焼けなど)心配な面もありますけど、私も日の当たる時間も大事だと思っています。1日のどこかで浴びていないと寝つきが悪かったり、気分にも影響するなと感じます。

村田:松浦さんが太陽を見るときのお気に入りスポットなどはありますか?

松浦:いっぱいありますね。河原も好きですし、僕のマンションが屋上に出られるところなので、最近は屋上に行って太陽をひたすら浴びています。

ふかわ:こんなにも「太陽が好き」って、真っ正面から言えるのって清々しいですね。

*

松浦航大さんの声の魅力を堪能できるコンサートツアー「松浦航大Concert Tour "The Time Has Come" Supported by YABUSHITA」が、2024年1月13日(土)の名古屋公演を皮切りにスタート。今後、シークレットゲストを発表予定とのことです。詳細は松浦航大さんのオフィシャルサイトとSNSをご確認ください。

----------------------------------------------------

音声版「野菜をMOTTO presents ○○のある生活」

----------------------------------------------------

「野菜をMOTTO presents ○○のある生活」は、毎週日曜・朝9時からK-MIX(静岡エフエム放送)でも放送中です。

<番組概要>

番組名:野菜をMOTTO presents ○○のある生活

放送エリア:TOKYO FM、K-MIX

放送日時:毎週土曜11:30~11:55(TOKYO FM)、毎週日曜9:00~9:25(K-MIX)

パーソナリティ:ふかわりょう、村田睦

番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/maru/