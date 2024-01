マイナビ学生の窓口に所属する大学生「トレンドリサーチャー」が注目するニュースを紹介します!

描きおろしデザイン×ランダムで、オタクの血が騒ぐ…!

スシローとサンリオキャラクターであるシナモロールがコラボしたキャンペーンが1月10日より実施中です。限定メニュー「プチローセット」をオーダーすると「シナモロールオリジナルファスナーポーチ」が先着15万食に付いてくる豪華なキャンペーンですね。

こちらの「シナモロールオリジナルファスナーポーチ」はコラボのために描き下ろされたデザインでファンは必見です。柄も全6種類ありランダム提供のため、オタクの血が騒ぐこと間違いありません…。

実際にSNSでは「イラスト可愛すぎてヲタク歓喜」「今日からスシロー通います」「しなフレ推しのみんな、朗報だ!!」とサンリオファンの声で盛り上がっています! 中には早速スシロー店舗に赴き、2食分オーダーした写真をアップする方も。

ぷちローセット(480円) ※公式サイト引用

「ぷちローセット」は“ミニしゃり”を活用したセットメニューです。スシローで人気のネタ5貫(えび・マグロ・サーモン・グリルチキン・たまご)を“ミニしゃり”にして、エビフライやウインナー、デザートのゼリーも付いた豪華ラインナップです。

お子さんはもちろん、ダイエット中にお寿司を楽しみたい方におすすめできます! SNSでも「娘が大好きなので2人で行ってこよー」「姪っ子が喜ぶ」など、お子さんと一緒に行きたい方の声も多くありました。

みなさんもスシローで手軽に推し活を楽しみましょう!

トレンドリサーチャー:近由梨子

文:井上智尋

編集:マイナビニュース ワーク&ライフ編集部

(C)2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L644979