ラジオ、テレビに出たい人は…「成人式も修学旅行も全部出たほうがいい！」エピソードトークの引き出しは、経験が多いほど有利!?

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。1月8日(月・祝)は、成人をテーマにお届けしました。パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)とCOCO教頭(CRAZY COCO)の成人式の思い出など、番組冒頭のトークを紹介します。こもり校長:今日、1月8日は「成人の日」でした。今年、成人を迎えた生徒(リスナー)のみんな!校長・教頭:新成人、おめでとう!こもり校長:ただね……ちょっと前までは、"20歳"が成人だったよね。でも2022年4月から、"18歳"からが成人になったでしょ?COCO教頭:そうだね。こもり校長:だから、どうなんだろう? 成人式は、18歳の人が出席するんだろうか?COCO教頭:いや、調べてみると……18歳で成人式はやってないらしい。今は"二十歳のつどい"と名前を変えているのよ。こもり校長:たしかに、今日、"二十歳のつどい"に集ったんだろうな、という人をたくさん見かけました。振袖を着ていたり……ランチに行ったら、(お祝いしている)家族がたくさんいて。そういうことを考えると……20歳が成人なのか!? という感じはまだするよね(笑)。COCO教頭:たしかにね。18歳だと、受験が控えていたりもするしね。こもり校長:ちょっと複雑になってきていますが……今日は、"成人"に向けた授業をお届けします!COCO教頭:これは……18歳限定ですか?こもり校長:本来ならそうなんだけど、"二十歳のつどい"に参加した生徒の話も聞きたいわけ。だから今日は、18歳の"新成人"にも、"二十歳のつどい"に参加した人にも話を聞きたいと思います!こもり校長:ちなみに教頭は、成人式には参加した?COCO教頭:"二十歳のつどい"的な式典ですよね? 出てないんです……。こもり校長:なんで?COCO教頭:私が行ってた高校が、違う市だったのよ。私は隣の市に住んでいたから、誰も知り合いがいない式典に出るのが嫌で。こもり校長:自分が出れる式典には、友達がまったくいなかったんだ。COCO教頭:イェスイェス! だから行かなかったんだけど、友達が出ている式典の会場の外で終わるのをずっと待ってた……(笑)。校長は?こもり校長:この学校に来て、新成人を祝うのは4度目になるんだけど……毎年言っております。成人式は行っておりません!COCO教頭:だから、(話が)広がんねーんだよな(笑)。こもり校長:あなた頼りだったんですけど……こんなに、話が広がらないパーソナリティはいないです(笑)。COCO教頭:本当だよね(笑)。こもり校長:だから、将来ラジオでしゃべりたい、テレビに出たい、エンターテイナーを目指す、という夢を持っている生徒もいると思うんだけど……先に言っておくよ。全部出ておいたほうがいい!COCO教頭:(笑)。こもり校長:成人式も修学旅行も……!COCO教頭:体育祭も!こもり校長:なんなら、恋はちょっと多めにしといたほうがいい! で、こじらしているくらいがちょうどいい!COCO教頭:(エピソードの)引き出しがね(笑)。こもり校長:そう(笑)。俺らはこういうときに何もない!COCO教頭:そうだよね(笑)。引き出しがあると、「あのとき出ておいてよかった~」ってなるからね。こもり校長:だから今日は、"二十歳のつどい"ではしゃいだキミが頼りです!この日の放送では「新成人限定逆電」と題し……・「成人にはなったんですけど、受験直前なので実感がわきません」という18歳・「市の成人式に行ってきました。一目惚れした振袖を両親が買ってくれたので、朝6時から着付けに行きました」という20歳・「10代のころは大人から教えてもらう立場でしたけど、20歳になったら10代に寄り添う立場になると思います。校長や教頭は、どういう意識で生徒に接していますか?」という20歳・「"二十歳のつどい"に参加してきました。校長と教頭に、将来進む道はどのように決めたのかを教えてほしいです」という20歳と電話をつなぎました。