1963年公開の東宝特撮映画『海底軍艦』より、 轟天号が手のひらサイズのソフビで立体化される。「東宝マニアックス 轟天号」(7,700円)として発売、2024年4月発送予定。

「東宝マニアックス 轟天号」は、潜水艦のような船体は勿論、最大の特徴である艦首部分の巨大なドリルをリアルに再現。ドリルの先端や潜望鏡などの細かな部分も造形している。

TM & (C) TOHO CO., LTD.