『ゴジラ対メガロ』より、作中に登場した電子ロボット「ジェット・ジャガー」のアクションフィギュアが登場する。「S.H.MonsterArts ジェット・ジャガー (1973)」(11,000円)として発売、2024年6月発送予定。

「S.H.MonsterArts」は「怪獣(モンスター)」にフィーチャーしたアクションフィギュアシリーズ。今回の「S.H.MonsterArts ジェット・ジャガー (1973)」では、『ゴジラ対メガロ』の劇場公開50周年を記念し、1973年当時のスーツ造形を数々の資料を参考にして再現している。

また、スチール写真などの資料を基に本体を彩色し「ジェット・ジャガー」らしい鮮やかな印象を表現。同シリーズで培った可動機構をもとに腕や脚部の関節を分割することで、劇中以上のアクションを可能にした。

飛行形態や目の発光状態を再現できる、頭部のアンテナパーツ一式、発光再現用パーツも付属。そのほか、巨大化前をイメージした「ジェット・ジャガー ミニフィギュア」などがセットになっている。

