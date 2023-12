乃木坂46賀喜遥香＆井上和「三日坊主するならクリスマスプレゼントあげないよ～」リスナーの“言ってほしいセリフ”をプレゼント

乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」。12月21日(木)は5期生の後輩・井上和さんとともに、クリスマスプレゼントとして“リスナーの希望する言葉”を伝えました。賀喜:いよいよクリスマス! ということで、みんなから事前に募集していた「私たちに言ってほしいセリフ」のリクエストを2人で読み合って、私たちの声でクリスマスプレゼントをお渡ししていこうと思います!賀喜遥香先生! 井上和先生! こんばんは!! 僕は、来年成人式を迎えるのですが、前々から「痩せる痩せる」と言っていつも三日坊主をしてしまいます。そのために気合いを入れて言ってほしいセリフがあります。それは「三日坊主するならクリスマスプレゼントあげないよ~」です。このセリフをかわいく言ってほしいです!(19歳)賀喜:この方は、学年で言うと和ちゃんとタメ?井上:そうですね。私は早生まれで18歳なので、たぶん同い年です! もしかしたら、この方も早生まれかもしれないけど……(笑)。賀喜:どっちかな?(笑)。和ちゃんは、三日坊主ってどう?井上:私は割と三日坊主というか、一日坊主レベルで……(笑)。日記を書き始めても、1日目に気合いを入れて書きすぎて、2日に心が追いつかなくて……『楽しかった!』みたいな(笑)。どんどん短くなっちゃう。賀喜:(笑)。でも、3日続けられたらえらい!井上:私なら、3日続けられたら4日もいけます!賀喜:そのまま続けられる?井上:3日続けられれば……って感じです。遥香先生はどうですか?賀喜:私も三日坊主……しぼんでいく三日坊主(笑)。気合い満タンの3日じゃなくて、どんどんちっちゃくなって、それでなくなっちゃうから……。井上:めっちゃわかります!賀喜:じゃあこちらは、タメだから和ちゃんから……!井上:はい!『三日坊主するなら、クリスマスプレゼントあげないよ~♡』賀喜:ダメだぞ~!井上:人のこと言えないけど(笑)。賀喜:たしかに(笑)。なお、コーナー終わりには、「井上和の乃木坂LOCKS!」が2024年1月からスタートすることが発表されました。当コーナーは毎月1週目の22時台に放送され、賀喜遥香が担当する「乃木坂LOCKS!」は、引き続き毎週木曜の23時台に放送されます。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/