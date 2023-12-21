DeNAは21日、2024年春季キャンプ『2024 SPRING CAMP Supported by マルハニチロ』についてキャンプ地、実施期間、実施試合が決定したと発表した。なお、参加メンバーの詳細については、決まり次第発表される。
また、2024年春季キャンプの冠スポンサーとしてマルハニチロ株式会社が協賛することも決定。マルハニチロ株式会社の協賛は5年連続となる。
■2024年横浜 DeNA ベイスターズ 春季キャンプ
A班
【キャンプ地】ユニオンですからスタジアム宜野湾(沖縄県宜野湾市真志喜 4-2-1)
【期 間】2024 年 2 月 1 日(木)~2 月 25 日(日)
※休養日:2 月 5 日(月)、9 日(金)、14 日(水)、20 日(火)
【移動スケジュール】1 月 31 日 (水) 沖縄移動、2 月 25 日 (日) 横浜移動
B班
【キャンプ地】名瀬運動公園市民球場(鹿児島県奄美市名瀬小宿字砂田 2878-1)
【期 間】2024 年 2 月 1 日(木)~2 月 25 日(日)
※休養日
B 班・全体 2 月 5 日(月)、9 日(金)、13 日(火)、17 日(土)
B 班・奄美メンバー2 月 21 日 (水)
【移動スケジュール】 1 月 31 日 (水) 奄美移動 (B 班・全体)
2 月 21 日 (水) 宮崎移動 (B 班・宮崎メンバー)
2 月 25 日 (日) 横浜移動 (B 班・宮崎メンバー、奄美メンバー)