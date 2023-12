「コードギアス」シリーズの新作アニメ「コードギアス 奪還のゼット」が、「コードギアス 奪還のロゼ」とタイトルを改め、2024年5月より全4幕で上映決定。あわせてキャスト情報、主題歌情報、特報映像、ティザービジュアルが公開された。

ロゼとアッシュ、2人の兄弟が繰り広げる“奪還”の物語を描く「コードギアス 奪還のロゼ」。監督を大橋誉志光、シリーズ構成を木村暢が務め、キャラクターデザイン原案はCLAMP、キャラクターデザインは木村貴宏、島村秀一が手がけている。今回発表されたキャストは、ともに「ナナシの傭兵」として知られ、頭脳明晰で作戦指揮を担当している弟・ロゼ役の天崎滉平、優れた運動能力とナイトメアフレームの高い操縦技術を持つ兄・アッシュ役の古川慎。この発表に併せ、ロゼとアッシュの設定画、アッシュの搭乗する出自不明の新型ナイトメアフレーム・Zi-アポロ(ズィー・アポロ)の設定画も解禁となった。

オープニング主題歌はMIYAVIが歌う「Running In My Head」に決定。特報映像では、ロゼとアッシュ、Zi-アポロが躍動する姿とともに、「Running In My Head」の一部が楽しめる。MIYAVIからは「主人公ロゼの悩みや葛藤を描写する世界観のリリック、そしてその葛藤自体を吹き飛ばすようなエナジーに溢れる楽曲を目指して作りました」とコメントが寄せられた。

MIYAVIコメント

コードギアスというたくさんの方から愛される作品のオープニングテーマということで、主人公ロゼの悩みや葛藤を描写する世界観のリリック、そしてその葛藤自体を吹き飛ばすようなエナジーに溢れる楽曲を目指して作りました。



久しぶりのアップテンポのロックチューンなので、アニメと一緒にガンガン流してライヴでも一緒に歌ってもらえると嬉しいです。

「コードギアス 奪還のロゼ」

2024年5月上映開始

スタッフ

原作・企画:サンライズ

ストーリー原案:大河内一楼、谷口悟朗

監督:大橋誉志光

シリーズ構成:木村暢

キャラクターデザイン原案:CLAMP

キャラクターデザイン:木村貴宏、島村秀一

ナイトメアフレームデザイン:阿久津潤一

メカニックデザイン:重田智

メインアニメーター:木村貴宏、島村秀一、中谷誠一、重田 智、橋本敬史

美術監督:小幡和寛

色彩設計:忽那亜実、久保木裕一

3DCG:武右エ門

CGI監督:篠田周二

音響監督:明田川 仁

撮影監督:千葉洋之

編集:坂本久美子

音楽:川井憲次

オープニング主題歌:MIYAVI「Running In My Head」

製作:バンダイナムコフィルムワークス、コードギアス製作委員会

キャスト

ロゼ:天崎滉平

アッシュ:古川慎

※天崎滉平の崎はたつさきが正式表記。